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中小學開學！　南投縣信義、南投分局同步護童上下課

▲南投警分局於開學日執行護童專案。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲南投警分局於開學日執行護童勤務。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節連假和寒假告終，全國各級中、小學於於今天正式開學，南投縣信義警分局為確保學童安全、維護人車秩序，共計動員警力22名，執行轄區內16所國中小學童到校期間「護童」勤務，並於信義國小及同富國小向師生宣導兒少保護、165反詐騙及交通安全觀念。

信義分局指出，道路「路口」人車交匯最為密集，據統計約有6成交通事故發生於路口，今天特別針對導學童加強宣導：行人穿越道路時記得「左右查看，留意來車動態」、「行人號誌秒數不足，等下次綠燈再過」、「過路口不當低頭族，請留意路況」等交通安全觀念，希望學童能從小紮根、建立正確法律觀念及自我保護能力，也提醒民眾行經無號誌路口時務必減速停讓、勿酒後駕車、騎機車戴安全帽，共同守護學童安全。

▲南投警分局、信義警分局於開學日執行護童專案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局、信義警分局於開學日執行護童專案。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警分局各分駐（派出）所今天也同步啟動「護童勤務」，守護學童安全上、放學時段，校園周邊道路安全維護；員警們除到學校周邊巡視，也協助導護志工、老師一起保護學生們安全過馬路，確保同學們順利進入校園，讓送孩子上學的家長安心。

▲南投警分局、信義警分局於開學日執行護童專案。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲▼信義警分局於開學日執行護童專案和交安宣導。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局、信義警分局於開學日執行護童專案。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投分局表示，轄內南投市、名間鄉計有大專院校1所，國、高中及小學28所，各分駐（派出）所針對學校周邊實施巡邏守望，提高見警率，協助學童安全通行，並關懷留意在學校外逗留或落單之學童，適時提供協助、防止意外發生；員警均能親自協助校園周邊交通秩序整理、疏導上、放學時段接送學童之車輛停車秩序，對輕微違規則施以勸導，以交通安全順暢為首要目標；分局長胡淑淨呼籲各校如遇個別或特殊狀況，可立即撥打「110」報案電話，警方將立即派遣警力協助，以維護學童安全。

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