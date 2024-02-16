開學了！南警總動員貼心護童　婦幼、交通安全齊宣導

▲台南市各級學校16日開學，台南市警局交警大隊、女警、婦幼隊及各分局一大早就總動員啟動「護童勤務」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市各級學校16日開學，台南市警局交警大隊、女警、婦幼隊及各分局一大早就總動員啟動「護童勤務」，於學校複雜之出入口及校園周邊較危險之路段執行交整勤務，以確保學童上、放學安全及校園周邊交通秩序，並進行婦幼及犯罪預防宣導。

一分局新到任分局長王子雄，向來對於校園及學童安全極為重視，2月16日開學日，親率員警對於所轄東區9所小學展開「護童專案勤務」，並結合交通安全、婦幼安全及詐欺反毒宣導成員進行宣示性宣導，並期許除了守護學童上、下學人身安全外，更透過宣導成員們持續走入校園強化學童預防犯罪的辨識及反應能力。一分局長王子雄呼籲家長騎乘機車應協助學童配戴適當安全帽、乘坐汽車繫安全帶、嬰兒乘坐汽車應加裝兒童安全座椅、騎乘自行車配戴安全帽、注意行人通行安全，警方針對校園周遭也會加強違規停車取締，給學童們一條安全上學的道路環境。

二分局針對轄內建興國中、忠義國小等七所國中、小學於2月16日開學首日啟動學童上下學安全維護工作，市警二分局長劉怡宗，一早至中西區府前路建興國中及忠義國小前了解交通及學童上、下學安全維護工作執行狀況。二分局長劉怡宗表示，本次開學適逢大年初七，各行各業甫開工，學童們也在剛收假尚未收心的心情，遲到狀況較為常見，根據往年經驗，上午7時至7時30分為各學童家長接送學童最密集時段，現場易造成交通壅塞情形。

市警三分局動員各派出所針對安南區國小執行「護童勤務」，保護學童上學安全；同時亦在海東國小進行安全宣導，準備文具等多種實用宣導品發送給學童，宣導提醒學童注意自身安全。安南區人口數已突破20萬人，是台南市人口第二多的行政區，區內計有14所國小，三分局於開學日前主動聯繫各個學校，建立安全網絡，加強校園周邊巡邏守望，齊力保護學童安全。同時亦配合校方安排，進入校園對學童安全宣導，提醒留意線上遊戲點數交換詐騙、毒品偽裝誘惑及誘拍私密照上傳等新興犯罪模式，鼓勵孩童如遇到被害一定要勇敢說出，並善用求助電話(報案專線110、保護專線113、反詐騙專線165) ，一同來預防犯罪被害。

四分局於開學第1天即啟動護童勤務，安排適當警力至轄內安平、西門、新南及慈濟等各小學交通較複雜之出入口，配合校園導護老師、志工及學校警衛，於學校周邊道路疏導交通，確保學童安全通行。四分局長曹儒林表示，護童一直以來為警政一項重要工作，更是保障學童安全的重要舉措，除能協助學童過馬路及防止交通阻塞外，還能防止可疑人士進入校園，未來四分局將會繼續落實執行護童勤務，並深入校園進行相關安全宣導以提升學童安全意識，盡全力守護校園安全。

市警五分局「波麗士們」更是一大早就來到學校保護兒童上學安全，北區計有文元國小、立人國小、大港國小、公園國小、賢北國小、大光國小、開元國小、成功國小等8所國民小學，約有8000餘名學童，警五分局除規劃由各轄區派出所開學首日護童專案外，更運用校方資源，結合導護老師、志工媽媽及保全等系統建立校園安全網絡，提供學童上學的安心走廊，強化護童專案工作之執行，更進一步和學校教導新生入學的第一課「兒童安全」！五分局長洪宏榮表示，學童與校園安全維護一直是警察的重點工作項目，開學首日分局全面動員疏導學校周邊人車與維持現場秩序讓孩子們均能順順利利的上學、平平安安的回家，期待在新的一年，警方、校方及家長共同攜手合作，打造讓學童安心、家長放心的安全就學環境。

2月16日是開學首日，六分局分局長林獻力特地準備原子筆、筆記本，除幫小朋友年節後的開課日暖暖身，更希望能在課業上為小朋友打氣加油!發放過程，學童收到實用的文具開心又興奮，滿足之情溢於言表。護童專案結合民力、校方及警方，守護學童安心過馬路及校園周邊交通安全，同時警方於省躬國小校門口現場宣導兒童自我保護及交通宣導。

永康分局轄區計有國民小學11所，為學童安全，派遣警力於開學首日在各校門口及周邊道路執行護童勤務，永康分局長邱顯良呼籲，為了學童安全，避免讓學童單獨行動，不隨意與陌生人交談，注意身邊環境，使用安全路線。開學首日屢見家長信任的將小孩交付警方及導護老師、志工們，引導至校門口安全進入校園，對於警方護童勤務深受家長肯定與讚許感到很暖心，警方將持續與學校、社區合作，加強巡邏確保學童在上學途中的安全。





歸仁分局開學首日，針對轄區內21所國小執行「護童專案」共規劃15班次、23名警力、21名民力配合校方執行交通疏導勤務。歸仁分局分局長顏勤峰表示，學童交通安全及校園安全維護一直是警察的重點工作項目，透過護童勤務、婦幼安全宣導、校園互聯機制等設置，與轄內各級學校編織成綿密的校園安全網絡，進而提升警民合作關係，打造讓孩童安心、家長放心的安全就學環境。

麻豆分局轄區計有19所國小，因應開學日，為保護學童上學安全及防止事故發生，除加派警力及協調志工在校門口、學校旁路口執勤，引導學童安全過馬路外，現場提供哨子鑰匙圈、文具用品及腳踏車燈等犯罪宣導品，由麻豆分局長章振國親率交通及婦幼宣導團提醒民眾「婦幼安全」及遵守「路權」，家長直呼很安心。

新營警分局為確保轄區學童與校園安全，全方位啟動「護童專案」，協助各學校的導護老師、志工維護學童上學安全，並加強校園周遭巡邏提高見警率，讓所有師生、家長安心；新營分局分局長蘇政敏率領員警親至新營區新營國小視導「護童專案」執行狀況，贈送宣導品提醒兒童婦幼安全觀念，並叮嚀學童過馬路時應注意交通號誌，走行人穿越道，以確保安全。

白河分局長顏榮泰於開學首日親自率員至白河國小校門口，發給學童1枝吉祥筆祝福學童開學快樂，並宣導交通安全、婦幼安全、人口販運、反毒及反詐騙等犯罪預防觀念，希望與校方、家長及社區力量共同結合，打造一個讓學童安全無虞，快樂學習的成長環境。

玉井分局轄區計有3所國中、8所國小，因應開學日校門口及周邊道路秩序紊亂，分局長陳添新一早更至玉井國小視察護童專案執行情形，關心校園周邊交通狀況，並與校方保持聯繫，讓每一位學生都能平安上下學，有效防止開學首日因交通混亂影響學童上學安全，護童勤務終能順利圓滿。

佳警為避免開學首日校園周邊交通紊亂，特別規劃佳里區、西港區及七股區國小校園周邊上、放學時段之護童專案，提升校園周邊見警率，指揮行經校門口車輛放慢車速，維護學童通行安全；另佳里分局長劉全福亦親率佳警團隊分赴轄區國小，進行婦幼、交通安全宣導，藉由與家長面對面的宣導及提醒，加深兒童與家長正確的自我保護及行的安全等觀念。

善化警分局針對轄區內學童上學時段，配合校方派遣警力執行「護童勤務」， 善化分局表示，兒少保護與校園安全維護一直是警察的重點工作項目之一，孩子是我們的寶貝，配合校園執行護童勤務，讓學童們能平安上學、快樂回家，及享有健康的求學環境。

開學首日學甲分局總動員，由學甲分局長廖水池率隊執行轄內16所國民小學「護童」勤務，「校園安全」與「兒少保護」都是常見社會矚目議題，易引起大眾熱論與社會關心，每位小孩都是父母親手上心肝寶貝，願任勞任怨無悔付出，市府更視為「重要資產」小心呵護，提供每位學童開心學習的空間與安全無虞的環境，學甲分局承擔此項任務，建置「校安聯防群組」即時接收問題反映，用「主動解決問題」的認真態度，保障民眾「安居樂業」生活環境。

新化分局轄區計8所國小，因應開學日校門口及周邊道路人車較多，新化分局分局長蘇有義就到新化國小視察護童專案執行情形，關心校園周邊交通狀況，並要求各轄管分駐(派出)所須與校方保持聯繫，針對學校周圍的可疑人、事、物加強查察，對於逗留或落單的學童，予以關懷、陪伴，並適時提供協助，以防止意外發生，展現警察親民柔性的一面。