國小童書包5公斤！蔣萬安教一招減重　北市砸12億改造教室置物櫃

▲蔣萬安表示，未來三年將投入12億元，整建國中小普通教室並改善置物櫃。（圖／北市教育局提供）



記者許敏溶／台北報導

根據調查，112年度台北市國小學生書包平均重量，低年級最高值為3.48公斤、中年級為4.56公斤、高年級為5.38公斤。為減輕學生上下學負擔，台北市長蔣萬安今（16日）宣布，未來3年將編列12億經費改建國中小普通教室，重點就是教室置物櫃，將針對5400間教室進行修繕，並結合師生共同參與設計，優先改善置物櫃，並規劃學習角，增加教室趣味與創意性，除降低學生上下學負擔，也希望提升學生學習興趣。

今天是中小學開學日，台北市長蔣萬安及教育局長湯志民，特別前往東新國小歡迎學生回到校園學習，蔣萬安發紅包給小朋友，更與學童一起整理書包，更宣布北市府將從今年起，3年編列12億經費，優先改善教室置物櫃。

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▲今天中小學開學，蔣萬安前往東新國小發紅包。（圖／北市教育局提供）



身為三個孩子父親的蔣萬安，提及自己非常關注孩子書包重量，標準是每個書包的重量不超過孩子體重的1/8，今天早上更和學生一起整理書包，並分享一些減重小撇步，包括出門時水壺內不要裝水，到學校再裝水，減輕書包重量。

北市教育局指出，根據調查，112年度台北市國小學生書包平均重量，低年級最高值為3.48公斤、中年級為4.56公斤、高年級為5.38公斤，相較108年，分別降低約5.17%、0.22%及1.28%。

不過，為持續減輕學生書包重量，蔣萬安表示，已經規劃從今年起3年，逐年編列12億經費，全面更新國中小普通教室，重點就是教室置物櫃，將針對5400間教室進行修繕，並結合師生共同參與設計，優先改善置物櫃，並規劃學習角，融合美感教育、增加教室趣味與創意性，希望在降低學生上下學負擔之際，也能提升學生學習興趣。

▲蔣萬安表示，未來三年將投入12億元，整建國中小普通教室並改善置物櫃。（圖／北市教育局提供）