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開學日里港警啟動護童勤務　強化校園路口安全…家長揪甘心

▲里港警方16日開學日啟動護童勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方16日開學日啟動護童勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

新的學期於今(16)日開學，為確保轄區學童上下學安全，里港警分局啟動「護童專案」，編排警力結合義交、導護志工及老師在轄內各校區交通指揮及疏導，並宣導家長們行車接送孩童需注意的各項路口交通安全知識。

▲里港警方16日開學日啟動護童勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲里港警方16日開學日啟動護童勤務 。（圖／記者陳崑福翻攝）

分局長温基興一早也親自帶隊，至轄內各重要路口護童，保障學童過馬路安全的重視，暖心的舉動，使得不少接送孩子的家長直呼，「有警察真好！」

里港警分局交通組組長林中安指出，每逢寒、暑假開學日，不少家長就忙著接送小孩上下學，難免造成校園四周混亂，發生交通壅塞情況；為此，里港警方規劃護童勤務，安排執勤員警及義交，加強周邊交通疏導及安全維護，提升見警率，一方面疏導校園四周交通，另一方面也希望家長能放心，也提醒家長接送時不要違規停車，遵行現場交通指揮人員的疏導。

温基興分局長表示，除針對路口安全及上、下學護童勤務外，警方也加強巡察校園治安熱點區域，防止治安事故發生。另警方也將持續進入校園進行交通「行人安全走、行車慢看停」路口安全宣導，灌輸學童預防犯罪及防止被害之正確觀念，喚起學童危機意識，並教導學童應變處置方式，減少並降低遭到危害的可能及傷害，營造一個安全、安心學習環境及上下學安全走廊，讓家長安心及放心。

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