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社會 社會焦點 保障人權

收心囉！北投警派「超萌大頭娃」陪開學　學童、家長興奮合影

▲▼ 北投分局開學 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲今為開學日，北投警分局特別在轄內15所小學執行交通疏導、安全維護，更安排警察大頭娃娃陪同上學。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

寒假結束囉！北市北投警分局為保護學童上、下學交通安全及維護校園周邊行車秩序，特別在開學日於轄內15所小學執行交通疏導，且安排吸睛警察大頭娃娃到場，讓學童們又驚又喜爭相合影；更貼心的是在服務同時，讓同仁上班前攜手陪自家孩子上課，共同打造安心就學環境，守護未來主人翁平安成長。

北投警特別於開學日上、下學時段，加派警力於轄內15所小學執行交通疏導及安全維護，除了在校門口加強疏導，避免違規停車占用影響學童上、下車安全外，並留意在學校外逗留或落單的學童，讓師生及家長們感到安心。

▲▼ 北投分局開學 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投警加派警力於轄內15所小學執行交通疏導及安全維護。（圖／記者黃宥寧翻攝）

另外，北投分局為了讓學童不孤單，派出超萌又吸睛的警察大頭娃娃陪同歡喜開學，許多學童見到可愛的警察大頭娃娃為之驚喜，家長及導護志工亦爭相與警察大頭娃娃玩耍並合影留念。

▲▼ 北投分局開學 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲學童們開心與警察大頭娃娃合影。（圖／記者黃宥寧翻攝）

分局長陳瑞基表示，透過開學日執行交通疏導勤務及安全維護工作，讓學童、家長及師長均安心，確保學童之安全，同時亦進行交通宣導及犯罪預防活動，讓學童及家長一同培養及建立「路口慢看停」、「行人安全行」、「酒駕零容忍」、「行車勿超速」之正確交通安全觀念，以及宣導「假網拍」、「假投資」、「假檢警」、「假愛情交友」等反詐騙知識，未來亦持續與校方密切配合，共同維護校園安全。

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