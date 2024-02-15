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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

留言感謝游錫堃反遭出征　陳昭姿：誠心祝福他「繼續發揮影響力」

▲▼民眾黨團【最強戰⼒⺠眾黨 新會期優先法案亮相！】記者會5日召開，民眾黨八位新科立委林憶君、林國城、吳春城、黃國昌、黃珊珊、陳昭姿、麥玉珍及張啟楷共同提出未來會期民眾黨將推行的優先法案。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨立委陳昭姿。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍立法院前院長游錫堃爭取連任失利，第一時間宣布請辭立委職務，游15日PO文表示，為了讓新任院長韓國瑜可早點使用重慶南路官邸，在春節期間清理、打包，使民眾黨立委陳昭姿在底下留言感謝，卻不料遭網友出征。對此，陳昭姿回應，自己誠心的祝福、感謝游能繼續發揮影響力，為台灣這個國家持續貢獻。

針對在游錫堃臉書文章底下留言感謝，結果遭到網友圍剿一事，陳昭姿透過文字回應，身為游錫堃多年的友人，「我相信無論在什麼位置上，游院長都會再為台灣的民主深化繼續努力，所以我誠心的祝福、感謝游院長能繼續發揮他的影響力，為台灣這個國家持續貢獻。」

游錫堃15日上午發文PO出多張整理重慶南路官邸的照片，游表示，自己活了75歲的今年，過了一個完全不一樣的春節，是「打包」的春節，雖然法定搬離時間3個月，但為讓新院長可早點使用，春節前找房子、租房子，期間努力清理、打包。

陳昭姿則於該篇文章底下留言「祝福院長，感謝您長期對國家的貢獻！」不料卻遭網友出征嗆說，「謝謝民眾黨幫忙弄走水牛伯」、「民眾黨支持韓國瑜的，少來說什麼場面話」、「虛偽」、「如果妳真的為了台灣好，第二輪就該回來投票」、「民眾黨來祝福也太可笑」、「這祝福像極了一根刺」。

▼民眾黨立委陳昭姿在前立法院長游錫堃臉書下方留言遭轟。（圖／翻攝自Facebook／游錫堃）

▲▼民眾黨立委陳昭姿在前立法院長游錫堃臉書下方留言遭轟。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）

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