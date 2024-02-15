706件台糖豬均未檢出瘦肉精　綠黨團質疑台中「天選之肉」來源

▲台中市政府豬肉瘦肉精來源成羅生門。（圖／記者游瓊華攝）



記者杜冠霖／台北報導

台中市府日前抽驗台糖國產梅花肉片，檢出西布特羅，衛福部、農業部人員在過年期間積極應處，截至2月11日累積706件擴大檢驗樣品中，都未檢出乙型受體素。民進黨立院黨團今（15日）表示，全台灣驗出西布特羅的僅有台中市府那一包豬肉，但對於其他該檢驗的養豬場、飼料廠都毫無興趣，食安不分黨派跟中央地方，這片「天選之肉」從何而來？政治不要過度逾越到食安的專業上。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，台中豬肉驗出西布特羅這樣的乙型受體素，以他的特性跟價位要做為養豬瘦肉精使用，非常不合理，執政黨面對食安事件原則就是讓科學說話，負起責任、對外揭露事實，也要小心不讓食安恐懼無限蔓延，這並非負責任的政府跟政黨該做的事情，年節期間要謝謝非常多食安檢測人員，截至目前為止總共706件，也包括上市前、後市場的檢驗，包含同批豬肉跟其他送驗肉品，目前都是未檢出。

洪申翰指出，現在很清楚，全台灣驗出西布特羅的僅有台中市府那一包豬肉，台中市府在公布檢驗事件前，有很多事情該做沒做，盧秀燕公布西布特羅後，台糖就曾二次請台中市府加驗同批豬肉被拒，台中市府跟盧秀燕不是號稱最維護食安？為何對同批梅花肉一點興趣都沒有？為何針對同一包豬肉反覆驗了22次，而不想釐清事件源頭跟問題是什麼？台中市府花了整整18天都只驗一盒豬肉，但對於其他該檢驗的養豬場、飼料廠都毫無興趣。

對於藍委稱民進黨不要擔心釐清真相，洪申翰回應，現在真正擔心釐清真相的是盧秀燕跟台中市府，民進黨一點都不擔心，也盡力釐清真相，但盧秀燕跟台中市府至今拒絕加驗同批豬肉，是不是只想賺政治聲量就一走了之？國民黨最喜歡說源頭管理，為何對這些問題釐清毫無興趣？這真的是在把關食安嗎？真正在逃避釐清問題的就是台中市府。

洪申翰批評，盧秀燕現在說這是個案，講完就跑了，盧秀燕年菜豬肉吃得安心嗎？「你不負責任的行為造成很多人不安心，這到底是不是實驗室事件？中央地方一起釐清，還給全台灣一個安心食安環境，國民黨團若提案開議日期專案報告就尊重，民進黨比誰都想要釐清問題根源，但現在把頭埋在沙子裡是盧秀燕，台中市府應該勇於面對過去準備不周的狀況。」

民進黨團幹事長吳思瑤強調，食安不分黨派跟中央地方，這片天選之肉從何而來？大家都想知道真相，正辦就是趕快在立法院正式會期中，依循立委職權，向內閣提出關切議題，若需要專案報告也樂見其成，釐清真相是大家共同目標，請政治不要過度逾越到食安的科學跟專業上，開議之後就好好討論食安議題。