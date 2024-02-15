富國島丟包之亂！最重可罰5萬　觀光署查年代旅遊：勿枉勿縱

▲年代旅遊與越南地接社爆發欠款爭議，台灣旅行團一度遭丟包富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

記者李姿慧／台北報導

年代旅遊與越南當地旅行社爆發欠款糾紛，292名台灣旅客參加越南富國島5天4夜行程遭丟包，觀光署長周永暉今(15日)表示，對年代旅遊行政調查進行中，將勿枉勿縱，有多少事證就會按多少事證處分。據了解，年代旅遊沒有辦妥機票、住宿等行程，恐違反《旅行業管理規則》，可罰1萬到5萬，且可按團處分。

由年代旅遊出團遭丟包的越南富國島旅客，昨已全數返台，交通部觀光署長周永暉表示，觀光署13日已前往年代旅遊查察，目前已啟動行政調查，該案涉及兩部分，第一是年代旅遊為合法旅行社，本應有基本責任，將按章來處理；另一部分為消費者權益，會協助品保來受理旅客申訴，也會跟相關單位爭取對消費者最大權益保障。

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周永暉強調，觀光署對年代旅遊行政調查正在進行中，有多少事證就按照事證來處分，也會與品保協會查證，觀光署將勿枉勿縱，一定會審慎處理，該處分到哪裡就處分到哪裡。

據了解，年代旅遊涉及丟包旅客，沒有辦妥機票和住宿，恐怕已違反《旅行業管理規則》第49條規定，可罰1萬到5萬元，且可依一團一案處分。

▲台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包，提供晚餐為冷飯冷菜。（圖／民眾提供）

年代旅遊負責人林大鈞昨夜出面發出7點聲明，反控越南地接社丟包旅客，反悔月結、2月26日結團款協議，引爆點因客人反應餐食是冷凍魚，年代向地接反應導致不滿且改口不照協議，要求收團款，還召集200名旅客至飯店大廳，造謠飛機不會飛，要求旅客現場刷卡才願意出團，不付款立即放團丟包，約90至120人被逼現場刷卡，年代旅遊也被逼加價120萬元，越南WInnER國際旅行社才繼續提供服務，年代旅遊是受害者並將提告越南旅行社。

越南WInnER國際旅行社昨深夜發表公告，再控年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費款項，進而引發糾紛，WInnER國際旅行社只想按照約定時間盡快拿回年代旅遊本就應該支付的欠款，也以人道主義協助原則，協助旅客搭機回台。