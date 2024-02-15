年代旅遊喊告　越南地接社深夜回應：只想拿回款項

記者黃翊婷／綜合報導

292名台灣旅客跟團到越南富國島參加5天4夜行程遭丟包，年代旅遊14日發出聲明，擬對越南地接社提告。越南WInnER國際旅行社隨即也在深夜發表公告，表明整起事件是因為年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費款項，進而引發糾紛，本公司只想按照約定時間盡快拿回年代旅遊本就應該支付的欠款。

▲台灣旅客遭丟包在越南富國島。（圖／網友提供）

知名旅行社年代旅遊疑似因付款與溝通問題，導致292名台灣旅客遭丟包在越南富國島，針對這起事件，年代旅遊與越南地接社WInnER國際旅行社各執一詞。交通部觀光署13日已介入協調，後續將調查旅行社是否有違規情事；越南堅江省旅遊局也在14日派遣調查小組前往富國島，審查2間旅行社之間的合約，並依法處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

年代旅遊負責人林大鈞14日發出7點聲明，譴責WInnER國際旅行社，聲稱事發之後公司持續與WInnER溝通，結果被逼加價120萬元，WInnER才願意繼續提供服務，此事造成年代旅遊品牌聲譽受創，年代旅遊也是受害者，後續會全權負責旅客善後處理及損失，並主動提告越南旅行社，同時請求外交部及越南辦事處協助，共同討回旅客權益。

▲年代旅遊擬提告越南旅行社。（圖／翻攝自年代旅遊臉書）

不過，WInnER國際旅行社隨即也在深夜發布公告，強調公司基於人道主義協助為原則，在沒有收到年代旅遊欠款的狀況下，仍以旅客權益為優先，於14日先行協助所有旅客順利搭機返回台灣；另外，在台灣觀光署及台灣品質保障協會居中協調之下，雙方已在2月12日同意並重新簽訂一份新的付款合約，林大鈞承諾按時履約，不會延後支付全款，結果卻令人遺憾。

WInnER國際旅行社在公告中反控林大鈞抹黑，各種不實指控公司已經在先前的受訪過程中澄清，這起事件是因為年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費款項，導致部分地接社不接待旅客的糾紛，既然台灣官方已有正式說法，公司就不再繼續占用新聞版面，台灣、越南相關政府單位已介入處理，後續狀況皆以官方協調為主，目前只希望林大鈞能按照2月12日的商議結果，履行合約並支付款項。