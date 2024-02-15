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旅客被迫刷卡720美元　年代旅遊公告：可向銀行要求爭議款處理

記者黃翊婷／綜合報導

知名旅行社年代旅遊疑似因付款與溝通問題，導致292名台灣旅客遭丟包在越南富國島。年代旅遊14日先是發出7點聲明澄清，接著在臉書粉專針對旅客被迫刷卡720美元的部分進行說明，強調公司會盡快釐清相關法律責任，在此之前，旅客若覺得權益受損，可先向發卡銀行要求「爭議款處理」。

▲▼台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

▲台灣旅行團受困越南富國島。（圖／網友提供、翻攝自臉書）

年代旅遊負責人林大鈞14日發出7點聲明，強調越南地接社丟包旅客，反悔月結協議，還將旅客召集至飯店大廳，造謠飛機不會飛，要求旅客現場刷卡才願意出團，結果有90至120人被逼現場刷卡，事後年代旅遊多支付120萬元，越南WInnER國際旅行社才願意繼續提供服務，年代旅遊在這起事件中也是受害者，後續將主動提告越南旅行社。

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不過，WInnER國際旅行社隨即發表公告表示，各種不實指控先前已經澄清，這起事件是因為年代旅遊積欠越南當地地接旅行社團費款項所導致，目前台灣、越南相關政府單位已介入處理，只希望林大鈞能按照2月12日的商議結果，履行合約並支付全款。

年代旅遊再發公告。（圖／翻攝自Facebook／年代旅遊）

▲年代旅遊再發公告。（圖／翻攝自Facebook／年代旅遊）

至於旅客被迫刷卡720美元（約新台幣2.2萬元）的部分，年代旅遊14日晚間透過臉書發文表示，為了保障旅客權益，公司會盡快釐清相關法律責任，在此之前，若有覺得權益受損，可以先向發卡銀行要求「爭議款處理」，後續法律問題已委由律師協助處理。公告發出之後，網友卻抱持觀望態度，認為不應該讓消費者自行去向銀行申請爭議款處理，並希望旅行社公開合約書自證清白。

年代旅遊再發公告。（圖／翻攝自Facebook／年代旅遊）

▲網友留言討論。（圖／翻攝自Facebook／年代旅遊）

此外，關於有旅客控訴年代旅遊合約書無旅客遭滯留的相關賠償條文爭議，觀光署表示，定型化契約有範例版本，旅行社若刻意將某些條文省略是不合乎規範的，「片面更改當然違反規定」，若有消費者簽訂類似合約，15日起可準備相關資料向品保協會申訴，品保協會將幫忙檢視並提供協助。

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