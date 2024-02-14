　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

起底年代旅遊「拐騙內幕」　他不忍全說了：欠地接社220萬

▲▼富國島世界最長跨海纜車，富國島Sunworld Cable Car，越南太陽集團纜車，越南旅遊，富國島旅遊。（圖／記者蔡玟君攝）

▲300名台旅客被丟包在越南富國島。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

年代旅遊欠款糾紛連環爆，一家位於峴港的越南地接社表示，遭年代旅遊拖欠7萬多美元，且峴港至少有4家地接社都吃過年代旅遊的虧，站出來發聲是希望不要再有人受騙。

美加國際旅行社（年代旅遊）近日辦理赴越南富國島旅行團，並將團員交給當地4家地接社，卻因年代旅遊拖欠部分地接社團費，導致至少有292名團員被丟包。事情連日來已在越南迅速傳開，行業間議論紛紛。

[廣告]請繼續往下閱讀...

位於峴港（Da Nang）的越南錫安國際旅遊有限公司曾和年代旅遊合作11、12年，總經理潘英智（Phan Anh Tri）向中央社表示，年代旅遊付錢總是拖拖拉拉，2019年與2020年加起來共欠下8萬多美元，迄今只還了1萬美元。

潘英智出示一張團費欠條，上面有年代旅遊董事長林大鈞的簽名與用印，不過當時林大鈞所代表的旅行社名為「云輝國際旅行社」而非「美加國際旅行社」，但後方括弧內仍寫著年代旅遊。

潘英智指出，這幾天從新聞上得知年代旅遊出事，「我很懂林大鈞，他一直這樣」，就是先付一點訂金，讓地接社願意接團，之後被討尾款的時候就說「下星期付、下個月付」，最後錢都沒給。

他說，當時選擇隱忍不發，因為看到台灣旅客來都開開心心的，客人付了錢是無辜的，因此決定先好好服務，不打擾客人。問題是，林大鈞收了那麼多錢，為什麼不付錢給地接社，「這很奇怪，是否存心欺騙？」

他說，被林大鈞欠錢後，有一天到峴港市旅遊協會開會，一問之下才發現至少還有另外3家地接社也受害，有的被欠8000多美元，有的1萬多美元。業者不敢聲張或是選擇不說，可能因為還相信林大鈞的承諾。

潘英智表示，林大鈞欠他錢不還，事後仍繼續出團到峴港並找其他地接社合作，他只好請在台北的代表到年代旅遊台北的辦公室去追討，林大鈞才陸續還了1萬美元，現在還有7萬多美元沒還。

潘英智無奈地說，想到被欠錢很生氣，不想再提到林大鈞，他考慮了一下才決定公諸媒體，「他倒了，我們就沒機會拿到錢」，但仍決定實話實說，因為錢最後可能真的收不到，說出來至少覺得舒服一點。

潘英智表示，在台灣人眼裡7萬美元也許不多，但對越南人來說是很大一筆款項，越南旅遊競爭激烈很難賺，他已把錢付給飯店、導遊、車行、餐廳，但最後沒收到年代旅遊的錢，影響公司經營，盼不要再有人受騙。

ET快訊
過年狂逼車出事了！　撞爛起火燒毀
起底年代旅遊「拐騙內幕」　他不忍全說了：欠地接社220萬
初四慘遭活埋！　52歲男送醫不治
她玩刮刮樂「胸前狂晃」！　網暈了：手機好震
晚安小雞柬埔寨遭毆　館長點出5疑點
只付單程機票！　年代旅遊爆行前突改航空
台灣一堆年輕人開雙B！他好奇問「經濟這麼好嗎」　達人吐原因
台灣隱形富豪「身價2000億」！手上卻戴200元夜市手錶
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聊走他的心！下一個情人節換你甜蜜放閃

陸女來台旅遊8天！搭捷運見「這一幕」最吃驚：年輕男女都在刷

初五迎財神！「全台最靈財神廟」TOP5 　拜完財運爆棚旺整年

最高海拔福壽山「千櫻園」夢幻花開　「牽姻緣」浪漫情人節開園

起底年代旅遊「拐騙內幕」　他不忍全說了：欠地接社220萬

初五開市迎財神！　命理師曝禁忌「這6樣千萬別拜」

要開工了！　5星座事業運飛上天

包66元紅包給超商店員　好心女被親戚罵「寒酸」：像在打發乞丐

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

刮刮樂最旺選號實測！　他刮1尾數「整張全中」爽賺5000

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

聊走他的心！下一個情人節換你甜蜜放閃

陸女來台旅遊8天！搭捷運見「這一幕」最吃驚：年輕男女都在刷

初五迎財神！「全台最靈財神廟」TOP5 　拜完財運爆棚旺整年

最高海拔福壽山「千櫻園」夢幻花開　「牽姻緣」浪漫情人節開園

起底年代旅遊「拐騙內幕」　他不忍全說了：欠地接社220萬

初五開市迎財神！　命理師曝禁忌「這6樣千萬別拜」

要開工了！　5星座事業運飛上天

包66元紅包給超商店員　好心女被親戚罵「寒酸」：像在打發乞丐

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

刮刮樂最旺選號實測！　他刮1尾數「整張全中」爽賺5000

台南七股龍海號觀光渡船碼頭餐廳　創意消防宣導祝「龍平安」

排隊要吃丸龜竟打架！65歲阿伯大戰27歲壯男　雙雙濺血互告傷害

「房產等被法拍」創盛號倒閉　知情人士曝：整天被長官逼問

熟人性騷占7成　新性平三法「保護被害人」3／8上路

聊走他的心！下一個情人節換你甜蜜放閃

許明杰過年驚被追債2千！遭嗆「你在演哪齣啊」急發聲：快去警局

麥當勞「開春優惠券」快收！　搶吃大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1

陸女來台旅遊8天！搭捷運見「這一幕」最吃驚：年輕男女都在刷

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

刮刮樂輸萬元「超商店員目睹送暖」！主持人瑪莉亞PO大哭圖：處處有溫情

貪吃刺蝟聽「開飯」直衝向主人！超Q小短腿+左右搖晃身軀萌爆網

生活熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

「晚安小雞」直播揭3大疑點！　反詐成員：看他回台怎麼演

丟包早不對勁！　年代旅遊爆行前突改航空

喜迎龍年　「3生肖」財運最旺

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

即／氣象署8縣市低溫特報　今晚明晨恐跌破10度

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

「財神爺對我笑」　外籍移工刮中100萬

更多熱門

相關新聞

丟包早不對勁！　年代旅遊爆行前突改航空

丟包早不對勁！　年代旅遊爆行前突改航空

台灣旅行社「年代旅遊」疑似因付款與溝通問題，導致292名台灣旅客被丟包在越南富國島，部分已提早回台的旅客表示，其實年代旅遊在出發前擅自更改航空公司時已經「感覺不太對勁」，之後打聽得知原來旅行社代訂的航空只付了單程機票的錢，於是決定止損提早回國。

292台人遭丟包富國島　越南當局要查了

292台人遭丟包富國島　越南當局要查了

富國島事件　越南業者：服務到旅客上機

富國島事件　越南業者：服務到旅客上機

即／首班富國島「丟包旅客」抵桃機

即／首班富國島「丟包旅客」抵桃機

富國島790旅客如期返台！2/15起可向品保協會申訴　專案小組助求償

富國島790旅客如期返台！2/15起可向品保協會申訴　專案小組助求償

關鍵字：

年代旅遊地接社欠款糾紛越南旅遊虧損

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

隱形富豪身價破2千億元　手上戴200元夜市錶

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面