起底年代旅遊「拐騙內幕」　他不忍全說了：欠地接社220萬

▲300名台旅客被丟包在越南富國島。（圖／記者蔡玟君攝）

文／中央社

年代旅遊欠款糾紛連環爆，一家位於峴港的越南地接社表示，遭年代旅遊拖欠7萬多美元，且峴港至少有4家地接社都吃過年代旅遊的虧，站出來發聲是希望不要再有人受騙。

美加國際旅行社（年代旅遊）近日辦理赴越南富國島旅行團，並將團員交給當地4家地接社，卻因年代旅遊拖欠部分地接社團費，導致至少有292名團員被丟包。事情連日來已在越南迅速傳開，行業間議論紛紛。

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位於峴港（Da Nang）的越南錫安國際旅遊有限公司曾和年代旅遊合作11、12年，總經理潘英智（Phan Anh Tri）向中央社表示，年代旅遊付錢總是拖拖拉拉，2019年與2020年加起來共欠下8萬多美元，迄今只還了1萬美元。

潘英智出示一張團費欠條，上面有年代旅遊董事長林大鈞的簽名與用印，不過當時林大鈞所代表的旅行社名為「云輝國際旅行社」而非「美加國際旅行社」，但後方括弧內仍寫著年代旅遊。

潘英智指出，這幾天從新聞上得知年代旅遊出事，「我很懂林大鈞，他一直這樣」，就是先付一點訂金，讓地接社願意接團，之後被討尾款的時候就說「下星期付、下個月付」，最後錢都沒給。

他說，當時選擇隱忍不發，因為看到台灣旅客來都開開心心的，客人付了錢是無辜的，因此決定先好好服務，不打擾客人。問題是，林大鈞收了那麼多錢，為什麼不付錢給地接社，「這很奇怪，是否存心欺騙？」

他說，被林大鈞欠錢後，有一天到峴港市旅遊協會開會，一問之下才發現至少還有另外3家地接社也受害，有的被欠8000多美元，有的1萬多美元。業者不敢聲張或是選擇不說，可能因為還相信林大鈞的承諾。

潘英智表示，林大鈞欠他錢不還，事後仍繼續出團到峴港並找其他地接社合作，他只好請在台北的代表到年代旅遊台北的辦公室去追討，林大鈞才陸續還了1萬美元，現在還有7萬多美元沒還。

潘英智無奈地說，想到被欠錢很生氣，不想再提到林大鈞，他考慮了一下才決定公諸媒體，「他倒了，我們就沒機會拿到錢」，但仍決定實話實說，因為錢最後可能真的收不到，說出來至少覺得舒服一點。

潘英智表示，在台灣人眼裡7萬美元也許不多，但對越南人來說是很大一筆款項，越南旅遊競爭激烈很難賺，他已把錢付給飯店、導遊、車行、餐廳，但最後沒收到年代旅遊的錢，影響公司經營，盼不要再有人受騙。