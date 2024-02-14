獨／受害旅客控年代旅遊合約藏陷阱　遭丟包後自付萬餘元才能回台

▲參與年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包，A小姐出面指控，年代旅遊根本預謀犯案，圖為提供晚餐都是冷飯冷菜，團員只能自行加熱。（圖／民眾提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包。參與該行程的A小姐自行購買機票返台，她指控：「花大錢找罪受」，並指第一次跟年代旅遊簽訂合約時，竟沒有第21條到第36條，遺漏條文部分就是旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償相關內容，第二次跟年代旅遊重簽才有完整條文，痛批年代旅遊根本是預謀犯案，提醒參與該公司旅行團的遊客注意自身合約，呼籲觀光署與相關單位介入調查。年代旅遊回應，皆依定型化契約簽訂，絕對有賠償準則。

年代旅遊疑似因付款與溝通問題，導致292名台灣旅客被丟包在越南富國島。根據觀光署調查，本案為美加國際旅行社（年代旅遊）辦理赴越南富國島旅行團，共4航班790人，因旅行社積欠越南當地地接旅行社團費款項，造成部分地接社不接待旅客糾紛。

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受影響的旅客從12日起陸續返台，其中A小姐就是12日自行購買機票返台的旅客之一。A小姐表示，去年就預定年代旅遊在今年初一（2/10）出發的富國島之旅，標榜吃好住好，每人每餐至少15至30美金，還包含兩餐春節特別晚餐50美元。但第一天晚上就是離譜的一桌冷飯冷菜，第二天晚餐更扯，35位團員卻只訂3桌10人餐，而且又是冷飯冷菜。

A小姐指出，當時嘗試跟領隊私下溝通，領隊卻是默默的說：「大家先用餐吧，等等還有更嚴重的事情跟大家說」，結果就是如同新聞報導：我們要被丟包了。年代旅遊跟當地的旅行社糾紛轉嫁到消費者身上，當地旅行社還要旅客再多付720美金，才願意帶我們接續行程。

更離譜的是，當團員在line群組裡跟年代女業務反應餐食問題時，她反應是：「我能解決什麼，現場有問題請跟領隊或者是總領隊比爾反應。」接著就立刻退出群組。還有團員好不容易輾轉要到總經理的Line，把他加入群組，只說他會處理，半夜兩點多說，已安排好車子以及總領隊比爾11點30分會接團員，也把比爾加入群組。但直到12時30比爾並沒有出現，當團員在群組上呼叫他時，「比爾接著直接退出群組！」

「花大錢買罪受」，A小姐指出，最後她只好跟家人提早結束行程，自己花1.3萬台幣買機票提前返台，而且這次團費五萬多，沒想到竟然是這種離譜狀況，而且她也想起，去年第一次跟年代旅遊簽訂旅遊合約時，合約上竟然沒有第21條到第36條內容，而遺漏條文部分，就是旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償事宜，發現問題後第二次再跟年代旅遊簽約，才有完整的合約內容。

年代旅遊總經理林大鈞僅回應，旅遊行程若減少都有賠償準則。對於旅客指控「預謀犯案」，林大鈞也表示：「不可能，包機及飯店都是提前預訂，且簽立觀光局定型化契約」。

▲參與年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包的A小姐出面指控，年代旅遊根本預謀犯案，一開始提供合約，竟沒有旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償相關內容。（圖／民眾提供）