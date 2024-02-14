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疑合約不完備　觀光署：年代省略條文即違法！旅客可持單據申訴

▲▼參與年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包的A小姐出面指控，年代旅遊根本預謀犯案，一開始提供的合約，竟沒有旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償相關內容。（圖／民眾提供）

▲參與越南富國島行程慘遭丟包的A小姐出面指控，年代旅遊根本預謀犯案，觀光署表示，若片面更改合約當然違反規定。（圖／民眾提供）

記者許敏溶／台北報導

台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包，現有旅客指控年代旅遊是「預謀犯案」，旅遊合約書上竟無旅客遭滯留的相關賠償條文。觀光署指出，定型化契約是有範例版本，旅行社若刻意將某些條文省略是不合乎規範，「片面更改當然違反規定」，若有消費者簽訂類似合約，明天（15日）起準備相關資料向品保協會申訴，品保協會將幫忙檢視並提供協助，包括提前自行購買機票返台的民眾，也可蒐集相關單據，交給品保協會來認定。

292名台灣旅客參加年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包。參與該行程的A小姐今天出面指控，第一次跟年代旅遊簽訂旅遊定型化契約時，竟沒有第21條到第36條，遺漏條文就是旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償相關內容，第二次跟年代旅遊重簽才有完整條文，痛批年代旅遊根本是預謀犯案，呼籲觀光署介入調查。

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觀光署業務組長湯文琦指出，定型化契約是有範例版本，旅行社若刻意將部分條文省略是不合乎規範，旅行社單方來使用當然不對，因為消費者並不知情，除非是雙方同意變更條款才算數，若只是旅行社片面更改當然違反規定。

湯文琦表示，若還有其他消費者簽訂類似合約，請消費者從明天起，準備好相關單據與資料給品保協會，品保協會將幫忙消費者檢視並提供協助，自行購買機票並提前返台的民眾保留好相關單據，也能交由品保協會來認定。

涉及消費爭議部分，湯文琦指出，觀光署已請品保協會成立專案小組協助旅客，品保協會從明天起開始接受申訴，申訴電話：(02)2599-5088，網址：https://www.travel.org.tw/。另有關年代旅行社行為是否違反旅行業管理規則部分，觀光署也將蒐集具體事證，積極查察。

▲▼參與年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包的A小姐出面指控，年代旅遊根本預謀犯案，一開始提供的合約，竟沒有旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償相關內容。（圖／民眾提供）

▲參與年代旅遊越南富國島行程慘遭丟包的A小姐出面指控，年代旅遊根本預謀犯案，一開始提供合約，並沒有旅客遭滯留或無法完成交通食宿行程時的賠償相關內容。（圖／民眾提供）

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