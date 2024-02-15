過年狂嗑大餐！「吃飽秒睡」胃食道逆流恐找上門　7症狀一次看

▲正值農曆春節，相信家家戶戶都準備了十分豐盛的菜餚。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

農曆新年、春酒旺季後，腸胃科門診量總是會比年前增加，常可見到民眾因為年節期間飲食較無節制，熬夜吃宵夜，加上一場又一場的春酒，經常吃飽後倒頭就睡，而發生胃食道逆流的困擾，患者恐增加2成。醫生表示，胃食道逆流典型的症狀有火燒心、嘔酸、喉嚨痛、胸口痛等，若置之不理恐提高罹患食道癌風險。

書田診所胃腸肝膽科主治醫師康本初指出，食道與胃交接處的括約肌可避免胃內容物回流食道，但這括約肌偶爾會關閉不緊密，使胃內容物逆流回食道，當此逆流造成令人困擾的症狀或使食道黏膜發炎受傷時，即為胃食道逆流疾病。

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醫師表示，胃食道逆流典型的症狀包括火燒心、嘔酸、喉嚨痛、胸口痛、喉頭異物感、吞嚥不適、 慢性咳嗽等，倘長期不理會或是控制不佳，胃酸經常逆流刺激食道，可能提高罹患食道癌風險。

康本初提到，胃食道逆流好發於肥胖、抽菸習慣、嗜喝咖啡、習慣快速進食、三餐不正常者，另外，倘有相關病史，或是經常吃宵夜接著就寢者也較易發生。肥胖過重會造成腹壓增加，是造成胃食道逆流重要的因素；而進食後，胃酸分泌增加，平躺時胃內容物可能逆流回食道，引起胃食道逆流。

治療方面，康本初說，可用藥物緩解症狀，同時調整生活習慣及飲食習慣。過重者減輕體重，戒煙戒酒，不要一吃飽就睡，睡前2至3小時應儘量避免吃東西，睡覺時床頭枕頭墊高，避免穿緊身衣物。飲食部分，少吃酸性食物（如柑橘類水果、番茄、洋蔥、碳酸飲料、辛辣等食物），易引發胃逆流的食物也要當心，像是油膩或油炸食物、含咖啡因飲料、巧克力、含薄荷食物等，三餐不要吃太飽。

最後，康本初提醒，年節期間通常飲食較無節制，熬夜吃宵夜，加上年後一場又一場的春酒，對腸胃都會造成影響，而吃飽後倒頭就睡，是引起胃食道逆流常見的因素之一，倘不適的症狀持續，應至胃腸科門診接受進一步檢查治療。

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