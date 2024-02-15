于北辰自爆被靈界纏身　曾睡棺材隔壁「被五肢不全好兄弟討遺物」

▲桃園市議員、退役少將于北辰（中）。（圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

退役少將、無黨籍桃園市議員于北辰昔日曾以講「軍中鬼故事」聞名，近日他在節目上分享，過去戰備時曾睡在沒人敢睡的坑道內，與老兵的棺材僅有一牆之隔，就真的被老兵和少校纏上，要他幫忙找東西。

于北辰12日在政論節目《突發琪想》分享，當年接戰備的時候，所有單位都不能睡營舍要睡進坑道，他則主動到過去都沒有人敢睡的坑道，第一天睡醒後覺得很累但並未在意，直到晚上查哨時，阿兵哥看到他就臉色鐵青甚至不敢動，隔天一早他就詢問這位阿兵哥當時怕什麼？對方這才說「你後面的比較兇」，而且是跟著「一個半」，稱于北辰身後跟著一個老兵，還有「半個」是殘缺、五肢不全，眼神淒厲。

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于北辰事後四處詢問才得知，有一位少校軍官3年前來拍攝會自動轉向的勇虎戰車，但當下揚起的黃沙、煙霧，導致軍官就在煙霧中不見，直到收操時還找不到人，事後發現相機殘骸、軍服，才知道這名少校軍官被戰車輾碎，由於大體被輾碎只能以衣冠塚入祀忠烈祠。

這起事件之後，現場就傳出每晚都有人來找東西，最陰的地方就是他睡的坑道。得知真相的于北辰，當下想要解決這樣的情況，於是配著手槍入睡，表示說要跟「髒東西講清楚」，而晚上他真的夢到一位老兵把他搖醒，說是睡在他隔壁的那位，突然間就看到隔壁放著一個靈柩。

這名老兵說自己就睡在裡面，想請于北辰幫忙，說有一位長官每天晚上叫他起來找東西，于北辰頓時就感覺脖子後面有強烈冷感，就是那個少校說「幫我找到，否則我纏著你」，而于北辰要拿起手槍上膛時就滿身大汗的驚醒了。

于北辰透露，當時那輛出事的戰車在事故後就無法發動，並放在他睡的坑道內，於是他就檢查這輛戰車，發現掉下不少鐵屑和泥巴塊，其中一塊泥巴赫然掉出一枚戒指，一看就是軍校畢業的期戒，可能是那名少校軍官被輾碎時卡在上面的。

于北辰心想那位少校軍官要找的應該是這個，於是把戒指洗乾淨放到坑道裡，過幾天那輛3年無法發動的戰車居然能發動，當天下午，那位少校的家屬就說被託夢，有東西要找于北辰拿，他就將戒指還給家屬，從此那個坑道就安靜了。

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