最悲傷畢業典禮！男童上台前收「爸病逝」噩耗　忍淚領完證書奔喪

▲ 男童阿法南強忍悲痛完成畢業儀式。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

人生邁入新的階段，卻少了最珍貴之人的陪伴。馬來西亞一名幼兒園男學童，在上台領取畢業證書前突然收到父親病逝的噩耗，而他強忍淚水，先領證書再奔喪的身影，令無數網友心疼不已。

據馬來西亞《中國報》報導，就讀吉蘭丹州巴西馬縣某伊斯蘭幼兒園的阿法南，10日與老師、同學們出席畢業典禮，但與其他同學不一樣的是，阿法南身邊沒有親友陪伴，更令人鼻酸的是，他在上台前幾分鐘才得知爸爸離世的消息。

從老師拍攝的影片可見，阿法南雖強忍悲傷走上台收下畢業證書，但失去至親的傷痛，依然穿透他看似鎮定的表情。校方則在快速頒發證書後，協助阿法南趕回家送爸爸最後一程。

老師透露，阿法南是幼兒園的資優生，校方得知憾事後雖特別安排阿法南優先領證書，但自己和其他老師們看到他強忍悲傷的樣子，都感到非常心疼與不捨。

阿法南父親莫哈末阿法南哈菲在兒子畢業前夕突然中風，送醫搶救，而阿法南的母親也因在醫院照顧病重的丈夫，無法出席兒子畢業典禮，意外讓阿南法獨自忍痛完成畢業儀式。影片曝光後，網友們除對阿法南感到不捨，也讚許他超齡的成熟與堅毅。

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