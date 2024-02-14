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土耳其金礦場山崩「9人失聯」！　學者警告：氰化物恐威脅環境

金礦場山崩9人失蹤　學者警告：「這物」恐威脅環境

▲土耳其東部金礦場山崩，9人失蹤。（圖／翻攝Ｘ）

圖文／CTWANT

土耳其東部金礦場13日生崩，9名礦工失蹤。對此，地質學家警告，因為山體用來提煉黃金，所以可能有氰化物，當局要避免土石跟幼發拉底河混合，不然會對生態造成威脅。

綜合外媒報導，土耳其東部埃爾津詹省一座礦場山崩，至少9名礦工失蹤，而地質學家潘帕爾（Suleyman Pampal）說，因為山崩的土壤被提煉成黃金，可能產生氰化物等危險物質，如果流到附近的幼發拉底河會造成環境威脅。

金礦場山崩9人失蹤　學者警告：「這物」恐威脅環境

▲金礦場山崩。（圖／翻攝Ｘ）

對此，環境部說，為防治水污染，已關閉一條通往幼發拉底河的河流。埃爾津詹省長說，沒有氰化物進入河流，如果有當局會宣布，除了山崩沒有其他問題。

據了解，出事的黃金礦商SSR Mining在多倫多的上市股票因此暴跌50%以上。該公司說，因為重大事故運營被暫停。該礦場第三季生產了5.6萬盎司黃金，是SSR底下的第二大礦場，自2010年來就一直在營運，如今礦商股價崩跌，市值蒸發超過10億美元（約新台幣315億元）。

從社群X上的影片可見，一座巨大的土堆迅速崩塌，大量泥土和岩石流入山谷，一片塵土飄到空中。土國內政部長說，目前400名搜救人員正在尋找失蹤的礦工。能源部長表示，為了密切協調救援工，他與總統會暫停行程前往該區。

據悉，土耳其礦場的安全紀錄很差，黑海沿岸的阿瑪斯拉煤礦2022年爆炸，釀41死；2014年西部索馬一個煤礦場發生該國最嚴重礦難，301人死亡。

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