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台南七股龍海號觀光渡船碼頭餐廳　創意消防宣導祝「龍平安」

▲南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

欣逢農曆新年，寒流來襲又偶爾陣雨，各項取暖電器與火源使用量驟增，為預防火災意外事故發生、加強民眾防火防災意識，南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。

▲南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

七股分隊消防員特別穿上可愛的「青蛙裝」並以自製「消防宣導天燈」進行防火暨防災宣導，現場也加碼舉辦「防火防災小常識有獎徵答」，用與民眾緊密互動的創意宣導方式，使活動變得盎然有趣，達到寓教於樂且事半功倍的效果。

▲南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

南市消第三大隊陳坤宗大隊長表示，本次宣導著重於「禁止燃放天燈」、「C.P.R心肺復甦術」和「A.E.D自動除顫電擊器」的學習使用。此外還加強冬季常發生的「一氧化碳中毒及用火用電安全」、「安裝住宅用警報器」宣導，針對公共場所與居家之逃生方法進行重點宣導，讓現場商家及遊客們自覺獲益匪淺！

▲南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，天燈採熱氣球上升原理，將浸油金紙點燃後施放，每只天燈大約可燃燒7分鐘，飛行高度約600到800公尺不等，飛行半徑約5公里，由於天燈施放之後，無法控制方向、高度及範圍，若民眾因施放天燈而造成火災或事故，不僅傷及無辜，施放者也需負刑事及民事責任。

▲南消第三大隊七股分隊，特於大年初五，至七股區龍海號觀光渡船碼頭餐廳進行「防範一氧化碳中毒」及「禁止燃放天燈」等大防火宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲呼籲，為了預防及減少災害發生，消防局特別藉由消防宣導活動，拉近與民眾之間的距離，讓市民在開心的參與宣導活動中，能獲得正確的防救災知識及求生技能，回家也能分享給親朋好友，以達寓教於樂之目的，提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全。

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