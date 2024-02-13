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大甲鎮瀾宮抽出國運籤！中上籤「白蛇精遇許漢文」：團結把握時機

▲▼大甲鎮瀾宮依慣例抽出4支「四季籤」。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮）

▲大甲鎮瀾宮依慣例抽出4支「四季籤」。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮）

記者董美琪／綜合報導

台中市大甲鎮瀾宮依慣例在「初四迎神日」12日晚上11時抽出四季籤，鎮瀾宮董事長顏清標擲筊一次就抽出龍年「國運籤」。代表國運籤的「人口」，今年抽到標題是「白蛇精遇許漢文」，廟方表示為中上籤，表示要趁機好好把握各種機會。

鎮瀾宮晚間在祈福誦經儀式後，由顏清標、副董事長鄭銘坤，與全體董監事共同抽出代表今年國運、雨水、農作、氣候的四季籤（人口、雨水、早冬、允冬），其中代表國運籤的「人口」是中上籤，籤題為「白蛇精遇許漢文 」，內容籤文寫著「勸君把定心莫虛，前途清吉得運時，到底中間無大事，又遇神仙守安居」。

▲▼大甲鎮瀾宮依慣例抽出國運籤。（圖／翻攝自Instagram／dajia_mazu）

▲大甲鎮瀾宮抽出「人口」國運籤。（圖／翻攝自Instagram／dajia_mazu）

負責鎮瀾宮解籤的解籤老師台灣陽宅教育協會理事長周建男說，今晚抽出的人口籤代表要把握國運和各種時機，低調行事，將聲望建立在正確方向才有用。另外，業界聲望若要建立，今年是大破大立年，不能先求名利。

除了「人口」，其他四季籤「雨水」、「早冬」、「允冬」，也都是中上籤。顏清標表示，今年雨水足，對農民是好事，擲筊過程順利，整體看來不錯，要把握時機。

▼鎮瀾宮董事長顏清標（前排左二）擲筊一次抽出龍年「國運籤」。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮）

▲▼大甲鎮瀾宮依慣例抽出4支「四季籤」。（圖／翻攝自YouTube／大甲鎮瀾宮）

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