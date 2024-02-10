南鯤鯓代天府國運籤「潘必正進士及第」　廟方：中上籤

▲台南北門南鯤鯓代天府，大年初一抽國運籤，甲辰龍年在第6籤就以3聖杯抽出今年的國運籤「潘必正進士及第」，廟方解讀是中上籤。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南北門南鯤鯓代天府，每年新春大年初一都會抽國運籤來請示新的一年國家運勢，10日上午11時許於五王殿前廣場舉行，甲辰龍年在第6籤就以3聖杯抽出今年的國運籤「潘必正進士及第」，廟方解讀是中上籤，台灣今年國運在農曆6月後國運漸入佳境。

南鯤鯓代天府抽國運籤，由總幹事侯賢名擔任抽籤官、董事長陳浚鎰擔任擲筊官，儀式開始後9分鐘，侯賢名從籤筒抽出第6支籤，陳浚鎰擲出3個聖杯落定，現場響起歡呼聲，籤首為「潘必正進士及第」，籤詩內容「不須作福不須求，用盡心機總未休，陽世不知陰世事，官法如爐不自由」。陳浚鎰說，這是支中上籤，神明保佑，百姓也要認真打拚，經濟才會發展。政府做好決策，跟人民團結上下一心，相信國運、經濟、民生會越來越好。

解籤官陳文賢表示，籤詩內容用盡心機總未休的「未」，象徵在農曆六月國運反轉，漸入佳境。政府當後盾，與人民同心推動，國家才會好，不過這是他的個人見解。

南鯤鯓代天府總幹事侯賢名說，第6支抽出象徵大吉，六六大順，在政府領導、百姓配合下，共同努力，天助人助，國運看好。

南鯤鯓代天府抽國運籤在2011年開始舉辦，2015年廟方抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選台灣首位女總統，從此打響南鯤鯓代天府的知名度。到了2019年，60支籤竟均博沒杯，打破建廟300多年以來的紀錄，首度「空籤」，再度引發熱議，為國運籤重要參考廟宇。