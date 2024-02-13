西螺福興宮國運籤「首抽」即三聖筊！　「辛未籤」啟示順遂之年

▲雲林西螺福興宮國運籤，一擲首次即第四十六籤「辛未」出現連續3次聖筊。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林西螺福興宮為全台四大抽國運籤的指標性廟宇，今（12）日深夜11時依習俗在大年初四子時接神納福並循古禮由董事長楊文鐘率全體董監事求公籤（國運籤），一擲首次即第四十六籤「辛未」出現連續3次聖筊，詩曰「功名得意與君顯，前途富貴喜安然，若遇一輪明月照，十五團圓光滿天」為上籤。

西螺福興宮太平媽祖廟，甲辰年依例在大年初四子時(12日晚間11點)，展開接神啟事抽國運籤，由董事長楊文鐘率全體董監事、爐下眾善信以鳴鐘鼓36次，迎接朝天述職正神聖駕回宮，在莊嚴隆重的誦經聲中虔誠膜拜，祈求媽祖保佑新的一年平安順利，隨後跪著擲筊請示媽祖甲辰年公籤。

國運籤由楊文鐘在第1次即抽出第四十六首「辛未」籤，出現連續三個聖筊，接著陸續抽出人口：第十三首「丙子」籤；五穀：第十一首「乙酉」籤；六畜：籤王「任祈所求皆大吉，一向前途振輝騰，抽得籤王萬事成，添油三斤點佛燈」。廟方隨後放鞭炮、貼出公告。

▲西螺福興宮太平媽祖廟，甲辰年依例在大年初四子時，展開接神啟事抽國運籤。（圖／記者蔡佩旻攝）

根據參與廟務25年之耆老驚呼，今年國運籤為罕見第一抽即三聖筊得籤。董事長楊文鐘說明，公籤通常被稱為國運籤，能代表國家或該地區的發展，福興宮用的是六十甲子籤，今抽中辛未籤為上籤，籤詩意指需要團結、主事者心存仁懷、光明正大，決策達共識國家即能朝正向發展，風調雨順國泰民安。

關於六畜「籤王」；民俗專家李寶全表示，籤王一般來說「非大好即大壞」，中籤王者應「行善、積德、求神明庇佑」，而籤文中都會看到「添油」、「添燈」、「添香」等字，建議抽到「籤王」者，可能力許可的範圍內添一些香油錢，誠心求神助就好。

▲雲林西螺福興宮為全台四大抽國運籤的指標性廟宇，大年初四子時循古禮由董事長楊文鐘率全體董監事求甲辰年公籤。（圖／記者蔡佩旻攝）