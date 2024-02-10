南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」得中上籤　廟方：上下一心

▲南鯤鯓代天府會在大年初一抽出國運籤。（資料照／翻攝自Facebook／南鯤鯓代天府）

記者曾筠淇／綜合報導

有「台灣王爺總廟」之稱的南鯤鯓代天府自2011年起，每年固定於大年初一抽國運籤。稍早廟方抽出編號第34籤「潘必正進士及第」，內容為「不須作福不須求／用盡心機總未休／陽世不知陰世事／官法如爐不自由」。廟方預測，「今年的國運籤應該也是中上」。

南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰指出，他們的解籤老師有解讀，「今年的國運籤應該也是中上」，各行各業要打拚，才會發展，「大家還是要奮鬥，政府做決策，百姓照政策去執行，上下一心，政府跟人民大家團結，相信國家、國運、經濟、民生會越來越好」。但廟方也強調，每個地方、每個老師的解讀不同。

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台南北門南鯤鯓代天府建廟362年，今年同樣在大年初一上午11時抽出國運籤。據了解，南鯤鯓代天府從2011年起，每年都會抽出國運籤，是一般寺廟慣見的60首甲子籤。

廟方在2015年抽出「武則天坐天」，隔年就由蔡英文當選，成為台灣首位女總統，讓不少信眾都認為相當靈驗，也從此打響南鯤鯓代天府的知名度；然而在那之後，廟方因多次抽出下下籤，引發外界人士質疑，而到了2019年，60支籤竟都未獲得3聖筊，首度「空籤」，再度引發關注。