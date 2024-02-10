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南瑤宮四季籤出爐4支上上籤　台灣龍年運勢「前途莫蒼忙」

▲彰化南瑤宮抽出今年四季籤。（圖／彰化市公所提供）

▲彰化南瑤宮抽出今年四季籤。（圖／彰化市公所提供，下同）

記者唐詠絮、閔文昱／彰化報導

彰化南瑤宮今（10日）大年初一子時抽出今年四季籤，由彰化市長林世賢率領地方仕紳，祈求神明保佑，抽出人民籤、生意籤、六畜籤和年冬籤等四支籤詩，以預測全年的運勢。結果，四支籤詩皆為上上籤，顯示今年將會有吉祥如意的發展。

「人民籤」是代表社會整年度發展的籤詩，今年抽出的是「筊筶好難前，求謀大吉昌，滿門多吉慶，童叟喜氣揚。」這首籤詩意指雖然事情一開始會比較困難，但只要努力去做，最後一定會有好的結果，全家人都會因此而感到高興。這是一首上上籤，表示人民運勢非常不錯，只要把握機會，努力奮鬥，一定能夠心想事成。

▲彰化南瑤宮抽出今年四季籤。（圖／彰化市公所提供）

「生意籤」是與商業相關的籤詩，今年抽出的是「淑女佩君子，賢臣遇淑君，家和國已泰，官清民自殷」。這首籤詩象徵著祥和、富足、太平的景象，意指目前的生意運勢非常好，能夠順利獲利。

在經營方面，求籤者能夠做到誠信經營，童叟無欺，因此能夠得到顧客的信任和支持。在財運方面，求籤者能夠賺取豐厚的利潤，但要注意積累財富，避免揮霍無度。這也是一首上上籤，表示商業環境將會繁榮昌盛。

六畜籤是象徵農業運勢的籤詩，今年抽出的是「六畜自興旺，翻身上碧空，過去目前事，財寶自然通」。這首籤詩意味著目前的運勢正處於上升期，在各個方面都會有新的發展。在工作或事業方面，求籤者將會得到升職加薪的機會，或是有機會創業成功，各行業將會有不錯的收入，努力奮鬥，爭取取得更大的成功。這也是一首上上籤，表示將會有豐收的景象。

▲彰化南瑤宮抽出今年四季籤。（圖／彰化市公所提供）

「年冬籤」是代表整體年度運勢的籤詩，今年抽出的是「六合自和同，求財喜氣濃，順風幷遇貴，前途莫蒼忙」。「六合」指天地四方、陰陽五行，代表整體環境和諧、融洽。「自和同」表示自然而然地和諧一致，沒有人為的因素。這首籤詩意指求財運勢亨通，會有不錯的收穫，做事順利，貴人相助，前途光明，不必擔憂。這支籤整體而言是大吉之籤，代表整體運勢將會好轉。

南瑤宮管理人林世賢市長表示，今年的四季籤都是上上籤，顯示甲辰年將會有一個美好的一年。他呼籲市民要抱持著感恩的心，珍惜神明的恩澤與賜福，同時也要積極參與社會公益，回饋社會，共同創造社會的繁榮與和諧。

▲彰化南瑤宮抽出今年四季籤。（圖／彰化市公所提供）

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