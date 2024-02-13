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初四北向車潮湧現！國道「11處地雷路段」先避開　國5連塞16小時

▲▼大年初二國道車潮，三峽鶯歌大溪路段出遊車潮湧現。（圖／記者呂佳賢攝）

▲初四北向車潮持續湧現，高公局預判國道有11處壅塞路段。（圖／記者呂佳賢攝）

記者林育綾／綜合報導

春節連假進入倒數，北返車潮增加！今（13）日大年初四，高公局表示北向車潮持續湧現，預計國道有11處壅塞路段；其中「國5北向宜蘭至坪林」可能近乎全日塞車，從上午9點塞到凌晨1點，建議在上午9點前出發。而西部國道北向用路人，南部地區建議於9點前出發、中部地區建議於12點前出發。

▲▼高公局預測2/13大年初四路況。（圖／高公局）

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▲高公局針對大年初四（2/13）交通疏導措施。（圖／高公局）

今13日春節連假初四，高公局預估國道交通量為133百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.4倍，其中以北向可達73百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判初四重點壅塞路段為：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

其中國5北向宜蘭至坪林路段，預計在上午9點後持續塞車至凌晨1點，連續塞車16小時。建議國5北向用路人，可於上午9點前出發，以節省寶貴時間。而西部國道北向用路人，建議南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發。

而國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控⋯等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。

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