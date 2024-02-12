國道4起小客車事故回堵！初三下午「13個地雷路段」曝光

▲國道1號上午發生小客車追撞事故，造成車流回堵。（圖／翻攝高速公路1968）



記者林育綾／綜合報導

今（2/12）大年初三北返車流增加，不過上午國道發生3起小客車追撞事故，造成回堵2至3公里，影響車流；稍早又傳出在11時39分，國1南向74K楊梅段發生小客車火燒事件，回堵6公里。高公局也預判下午13個重點壅塞路段，包括國1南向3路段、國3北向4路段、國5南向2個路段，以及部分西向路段都可能塞車，提醒用路人注意。

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▲國1南向74K楊梅段，在11時39分發生自小客車火燒車事故 。（圖／翻攝高速公路1968）

根據高公局1968即時路況，目前北部塞車路段，包括國5宜蘭-頭城北向路段紫爆，車速17公里；國1中壢轉接一-中壢轉接二南向路段車流擁擠，車速僅19公里。中部地區，國1台中至大雅北向路段紫爆，車速僅13公里。

而截至上午11時，國道全線交通量為42.5百萬車公里，高公局預估今日交通量為135百萬車公里，仍在預期流量之範圍內。上午國道的壅塞路段，主要為國1南向楊梅至新竹、彰化至員林，國3南向土城至高原，國1北向鼎金系統至路竹、仁德至台南系統、南屯至后里（事故）、內湖至五堵，國3北向新化系統至官田系統；國5北向宜蘭至頭城；國10東向仁武至燕巢系統，其餘路段均能維持行車順暢。

▲上午10點35分，國3北向237公里發生4小客車追撞事故，造成回堵3公里。（圖／翻攝高速公路1968）

今日上午發生4起國道交通事故，8點36分國3北向90.5公里，發生1小客車追撞國道事故班之緩撞車，占用中線車道，造成回堵3公里。9點零6分，國1北向209.4公里，發生2小客車追撞事故，占用內線車道，造成回堵2公里。10點35分，國3北向237公里發生4小客車追撞事故，占用內線車道，造成回堵3公里，以上事故均已排除，惟均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。稍早又傳出在11時39分，國1南向74K楊梅段發生小客車火燒事件，回堵6公里。

▲高公局大年初三預判壅塞路段。（圖／高公局1968）

高公局預判，大年初三下午13個重點壅塞路段為：國1南向楊梅-新竹，北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

高公局建議用路人透過高速公路1968網站、App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。同時呼籲民眾，出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。