國5紫爆要塞到凌晨3點！初四「11地雷路段」　北上9點前出發避塞

▲大年初三國道1號小客車追撞，造成車流回堵，高公局預估初四北向車潮持續湧現。（圖／高公局）



記者林育綾／綜合報導

今（12）日大年初三午後車潮以北向為主，國道多處路段紅翻天，其中「國5北向宜蘭至頭城路段」持續紫爆，平均時速低於20公里，高公局預估要到凌晨3點才會紓解。而明（13）日初四，北向車潮持續湧現，預計有11處重點壅塞路段，建議西部國道北向用路人，南部地區於9點前出發、中部地區於12點前出發；而國5北向建議9點前出發。

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▲國5北向宜蘭至頭城路段持續紫爆，平均時速低於20公里，預估要到凌晨3點才會紓解。（圖／翻攝高公局即時路況）



根據高公局資料，今日下午國道壅塞路段包括：國1北向西螺服務區至員林、大雅至后里、新竹系統至湖口，國3北向沙鹿至大甲、後龍至西濱、關西至大溪，國5北向宜蘭至坪林，國6西向國姓至霧峰系統，其餘路段均能維持行車順暢。截至下午5點，國道交通量為89.7百萬車公里，預估全日交通量為135百萬車公里，目前仍在預期範圍。

▲▼大年初三國道1號北向發生小客車追撞，造成回堵。（圖／高公局）

另外，今日下午也發生多起追撞事故，如14:04，國1北向166.8公里發生3小客車與1大貨車追撞事故，佔用中線車道，造成回堵5公里。15:07，國1北向94.3公里發生3小客車追撞，佔用外線車道，造成回堵2公里。15:27，國1北向304公里發生2小客車追撞，佔用中內線車道，造成回堵5公里。以上事故均已排除，惟均導致車輛回堵並影響整體車流甚鉅，提醒用路人務必保持行車安全間距，並避免疲勞駕駛。

▲高公局2/13大年初四路況預測及疏導措施。（圖／高公局）

明（2/13）為春節連假初四，預估國道交通量為133百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.4倍，其中以北向可達73百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

西部國道北向用路人，建議南部地區於9點前出發，中部地區於12點前出發；國5北向用路人，建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

▼高公局預測2/13大年初四全台易塞車路段、時間。（圖／高公局）



明日國道相關疏導措施包括：12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；12-21時封閉國1虎尾、仁德北向入口及王田雙向入口；13-18時國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口高乘載管制；13-18時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控⋯等。

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況養足精神，繫妥安全帶、切勿超速並注意車前狀況、保持安全距離。