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初三北返車潮增！北部、中部國道路段紫爆　龜速16公里

▲▼高公局初三路況預報。（圖／翻攝自Facebook／高速小飛力）

▲大年初三北返車潮增加，高公局實施管制措施。（圖／翻攝自Facebook／高速小飛力）

記者林育綾／綜合報導

今（2/12）為大年初三，北返車流陸續增加，目前比去年同期增加23%，北部地區部分路段已出現車多情形，南下也出現車流排隊，其中國1「中壢轉接一至中壢轉接二南向路段」、「機場系統-中壢轉接一 南向路段」紫爆，車速僅18公里，預計下午5點過後紓解。中部地區北向多個路段車流湧現，國1「台中-大雅 北向路段」時速僅龜速16公里，建議北返旅客中午12點前盡快出發。

根據高公局1968即時路況，中午時分北部國1「中壢轉接一至中壢轉接二南向路段」、「機場系統-中壢轉接一 南向路段」、「湖口至湖口服務區南向路段」紫爆，時速僅16公里；國3「環東-南港 南向路段」時速僅19公里。中部地區，國1「台中系統-后里 北向路段」、「台中-大雅 北向路段」紫爆，龜速12公里。

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高公局預估，今日國道交通量為135百萬車公里，以北向車流為主。上午路況，國道5號北向宜蘭到頭城路段路況正常，但往南向車流開始有排隊情形。中部地區，南北車流陸續出現，國3南向霧峰路段、國1北向彰化系統、快官到霧峰路段，開始有車流湧現。而南部地區目前路況大致正常。

有關今日路況預測，高公局預判幾個路段雍塞情形，包括北部國5北向宜蘭至坪林路段、國3北向關西至大溪路段、國1北向苗栗至湖口路段；中部地區包括國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統、國3南向草屯至名間路段。

另外國1北向西螺至埔鹽系統、北向南屯至后里路段；下午國3北向竹山至中興、北向草屯至霧峰、北向龍井至大甲、北向苑裡至香山路段，在下午2點後應有車流湧現，建議中午前盡快出發。

而疏導封閉措施包括，凌晨5點～中午12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口。中午12點至深夜12點，將封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口。中午12點至晚上9點，封閉國1虎尾、仁德北向入口、國1王田雙向入口。

高承載管制方面，下午1點～晚上6點，國1下營系統至頭份、國3官田系統至竹南，各交流道之北向入口；國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口，將實施高乘載管制（3人以上）。

▼高公局初三下午，北向部分入口將實施高乘載措施。（圖／翻攝自Facebook／高速小飛力）

▲▼高公局初三路況預報。（圖／翻攝自Facebook／高速小飛力）

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