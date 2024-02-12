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初四出遊潮「14處省道易塞車路段」　國道客運仍有7成座位

▲▼新北板橋轉運站在經過三周的是營運後，於4/8正式營運為旅客服務。新北市長侯友宜偕同國光客運在內多家客運業者，共同主持啟用典禮。（圖／記者湯興漢攝）

▲國道客運明（2/13）仍有超過6成空位。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者林育綾／綜合報導

春節連假今（12）日初三上午，省道局部路段已陸續出現壅塞及車多現象，公路局預估，明（13）日省道在觀光風景區周邊路段將有出遊車潮，預計14處易有車多、壅塞狀況；另外西部國道客運尚有68.33%空位，東部國道客運尚有84.23%空位，建議民眾可多利用大眾交通工具。

根據公路局統計，今大年初三省道局部路段出現壅塞及車多現象，包括：台1線枋寮路段、台2線竹圍路段、台3線大溪及古坑路段、台4線溪州大橋路段、台9線鼓音橋及崇德路段、台11線都蘭路段、台15線鳳山溪橋路段、台18線中埔路段、台61線鳳鼻尾隧道、台62線瑪陵隧道、台88線鳳山路段等。

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明（13）日公路局預估，省道部分於觀光風景區周邊路段會出現出遊車潮，如：台2線及台2乙線淡水路段、台2線萬里及福隆路段、台3線大溪、大湖及古坑路段、台7線慈湖路段、台9線礁溪路段、台3丙線竹山紫南宮、台14甲線清境農場、台17線南鯤鯓代天府、台19線北港朝天宮、台21線日月潭等路段有車多、壅塞狀況。

公路局針對國道、省道易壅塞路段、地方大型活動及重要觀光景點，已規劃相關交通疏導管制措施，包括規劃替代道路、提供旅行時間資訊、彈性調整號誌時制與連鎖、機動調撥車道、協調地方政府、觀光主管單位及地方警力規劃臨時停車場、加強取締違規停車等。提醒用路人可多利用「省道幸福公路APP」查詢即時路況，避開尖峰時段再行前往。

為滿足民眾返鄉及外出乘車需求，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，並督導各客運業者落實人員與車輛安全整備作業。截至今日中午12點，西部國道客運共計行駛2,007班次，疏運33,130人；東部國道客運路線共計行駛523班次，疏運9,871人。

明（2/13）為春節連續假期第6日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有68.33%空位，東部國道客運尚有84.23%空位，可至各客運業者網站查詢。

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