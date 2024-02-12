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大陸 大陸焦點 特派現場

陸專家稱2024年望出現生育高峰！　網吐槽：把12生肖全改龍

▲▼小孩哭。（圖／CFP）

▲中國人口持續負成長。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國人口持續負成長，人民大學教授翟振武就表示，中國人有喜愛「龍年」生育的傳統，2024年的生育率有望提升。不少人就點出，少子化的原因為長年的通膨、年輕人觀念的轉變，「若因『迷信』生育率就能有效提升，那12生肖都改龍年好了。」

據《新浪財經》報導，翟振武教授指出，少子化、高齡化社會都是全球不可避免的問題，「『少子化』是現代化發展的一個必然結果，英國、德國、日本這些發達的國家生育水平都比較低，這是規律。」

▲。（示意圖／CFP）

▲專家認為，現代年輕人因各種成本考量，壓抑了生育慾望。（圖／CFP）

他也指出少子化的幾個因素，「一是各種通膨壓抑了生育的慾望；二是年輕人已經不是非生孩子不可了，考慮到各種婚姻育兒成本，他們更在乎自己的生活品質；三是女性教育水平逐漸提高，在工作面前，結婚生子的念頭會更加慎重考慮；四是隨著社會保障的提升，『養兒防老』的觀念逐漸轉變。」

翟教授仍表示看好今年正逢龍年，生育率有望出現高峰，「中國人對生肖偏好非常明顯，上一次龍年也就是2012年有出現生育小高峰，綜合看來，今年也有望出現高峰，我認為未來生育率仍是有望回升的。」

▲。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲考慮到買房、養兒等成本，多數年輕人更在乎兩人的生活品質。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

另一名專家梁建章則認為，「中國已是全世界生育率最低的國家之一，現在年輕族群考慮到過多的婚姻成本，養兒需付出不少金錢及時間，自然而然對生育的慾望較低。事實就是政府應增加生育補助，給有孩子的家庭每月1000至6000元（人民幣）。」

不過，多數網友對翟教授的「龍年」觀點不太認同，「哪個人來建議把12生肖改一下，每年都過龍年」、「已經到了要靠生肖來促進生育的階段了嗎」、「明年專家會說：蛇是小龍，也很吉利的，你們繼續生啊」、「每個龍年是讀書、就業的壓力點。但凡聰明一點，就別在龍年及後面2、3年生孩子了」、「又開始做夢了，不繼續下跌就不錯了」、「肺炎、通膨…現在大環境那麼差，誰敢讓孩子出生受苦」、「他自己先在龍年生幾個再說吧」。

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