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牛郎織女「黃色小鴨版」！陳其邁鬆口情人節彩蛋　最佳觀賞點曝

▲▼黃色小鴨,霍夫曼,冬日遊樂園,高雄流行音樂中心,高雄港,亞洲新灣區,。（圖／記者許宥孺攝）

▲2隻黃色小鴨將在情人節當天相會。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖／高雄報導

黃色小鴨席捲高雄成為熱門景點，從1月27日開幕至今，已吸引超過400萬遊客參觀，也創下可觀的「小鴨經濟」觀光產值，為讓民眾有不一樣的情人節、在高雄留下深刻的記憶，高雄市長陳其邁真的是「不講武德」，率先曝光彩蛋，初五情人節當天2隻小鴨將會相遇。

高雄市長陳其邁在11日表示農曆初五也就是情人節當天，黃色小鴨會有彩蛋，他說：「因為兩隻小鴨一個是在愛河灣的右岸，一個是在左岸，初五是情人節，所以我們會帶兩隻小鴨出去遊港，從包括16、18號碼頭，到展覽館，到蓬萊港區，以及鼓山魚市場，遊港一周，最後兩隻會回來在高流，情人節相遇。所以歡迎很多情侶、熱戀中的情人，可以到農曆初五情人節兩隻小鴨相會的時候，一起來拍照打卡，一定會非常有趣」。

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▲▼黃色小鴨每晚6點點燈，透過不同角度的拍攝，可以和小鴨互動。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲黃色小鴨每晚6點點燈，透過不同角度的拍攝，可以和小鴨互動。（圖／記者許宥孺翻攝）

隨後觀光局也發出新聞稿進一步說明，位於珊瑚礁群前的小鴨預計情人節當天下午1點30分遊港耍浪漫，觀光局並同步公開高雄展覽館、碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場、鯨魚堤岸及音浪塔等6個最佳拍攝小鴨遊港地點。歡迎民眾提前卡位，無法前來一睹小鴨遊港的民眾也可透過臉書社群平台（陳其邁Chen Chi-Mai、高雄市政府Kaohsiung City Government 、高雄旅遊網）同步觀賞線上直播，一同見證這珍貴又幸福的畫面。

觀光局強調黃色小鴨過去展出方式都是停留在水面上的靜態展覽，不過為向世界展現高雄先進且純熟的造船技術，高市府及工作團隊特別加固小鴨浮台的設計，讓小鴨可以漫遊高雄港灣、穿梭於高雄重大地標地景與公共建設，見證高雄十年來城市轉型豐碩的蛻變成果，同時也創下黃色小鴨動態展覽、小鴨遊港的創舉。

▲陳其邁在龍年初一到海線發放紅包，受到民眾歡迎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁在龍年初一到海線發放紅包，受到民眾歡迎 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

黃色小鴨將於2月14日當天下午1點30分，從18號碼頭（高雄港旅運中心旁）出發漫遊，遊港路線將行經高雄展覽館，返回至碼頭樂園、棧貳庫、鼓山魚市場，最後回到愛河灣，並與高雄流行音樂中心音浪塔前的小鴨會合，與現場民眾一同歡度情人節。

同時，觀光局也特別公布6個小鴨遊港的最佳拍攝地點——在16-17號碼頭，可拍到小鴨出發遊港及回來愛河灣正面照；高雄展覽館及棧貳庫臨海周邊，則可近距離拍攝小鴨悠遊港灣的畫面；而鼓山魚市場可拍到小鴨轉彎返回愛河灣的精彩瞬間；另於鯨魚堤岸及音浪塔前，則可拍攝到雙鴨會合及錯位KISS的超浪漫鏡頭！

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