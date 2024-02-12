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威力彩衝3.4億！　初三「2生肖」賭運旺快買

大年初三赤狗送窮日　12生肖財運曝光

▲今初三正好也是威力彩開獎日，12生肖財運一次看。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

今（12）日為農曆大年初三，也是民間傳聞的「赤狗日」，這天除了是年節中罕見的大凶日外，也是有不少禁忌。而清水孟國際塔羅小孟老師也分享了12生肖在初三這天的財運情況，提供給各位民眾參考。

清水孟國際塔羅小孟老師在FB發文，內容中是12生肖在初三這天的財運運勢，詳細內容如下：

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鼠：獲得特殊財運管道，銷售經營大賺一筆

牛：交易買賣妥當獲利，小額價差賺取買賣

虎：花錢買彩券有所獲，穩當回收財富增多

兔：正確理財貴人運旺，長輩資助現金提升

龍：網路優惠大折扣多，購買商品賺取價差

蛇：理財有道獲利湧現，暗中獲取廣大財源

馬：小本生意名聲遠播，正偏財旺小有進帳

羊：生意興隆員工忠誠，正確調整營利方向

猴：賺錢管道增加不少，財富回收獲利增多

雞：經商有成財務平衡，盈收增加豐盛收割

狗：小買彩券因此所獲，賭運旺宜見好就收

豬：穩當經營回頭客多，生意火爆盈利增加

除此之外，小孟老師也點明，初三的財位在正西方，偏財時間則是中午11點到13點，以及下午15點到晚上19點，民眾可找火旁邊的投注站，如：熱炒店、瓦斯行、加油站旁的投注站試試手氣。

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