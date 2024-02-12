威力彩衝3.4億！　初三「2生肖」賭運旺快買

▲今初三正好也是威力彩開獎日，12生肖財運一次看。（示意圖／pixabay）
圖、文／CTWANT
今（12）日為農曆大年初三，也是民間傳聞的「赤狗日」，這天除了是年節中罕見的大凶日外，也是有不少禁忌。而清水孟國際塔羅小孟老師也分享了12生肖在初三這天的財運情況，提供給各位民眾參考。
清水孟國際塔羅小孟老師在FB發文，內容中是12生肖在初三這天的財運運勢，詳細內容如下：
鼠：獲得特殊財運管道，銷售經營大賺一筆
牛：交易買賣妥當獲利，小額價差賺取買賣
虎：花錢買彩券有所獲，穩當回收財富增多
兔：正確理財貴人運旺，長輩資助現金提升
龍：網路優惠大折扣多，購買商品賺取價差
蛇：理財有道獲利湧現，暗中獲取廣大財源
馬：小本生意名聲遠播，正偏財旺小有進帳
羊：生意興隆員工忠誠，正確調整營利方向
猴：賺錢管道增加不少，財富回收獲利增多
雞：經商有成財務平衡，盈收增加豐盛收割
狗：小買彩券因此所獲，賭運旺宜見好就收
豬：穩當經營回頭客多，生意火爆盈利增加
除此之外，小孟老師也點明，初三的財位在正西方，偏財時間則是中午11點到13點，以及下午15點到晚上19點，民眾可找火旁邊的投注站，如：熱炒店、瓦斯行、加油站旁的投注站試試手氣。
延伸閱讀
▸ 從小孩出生就每日幫他存100元 20年後存摺寫滿「成長紀錄與祝福」
▸ 接線員獲報案…死者竟是「19歲弟弟」 她崩潰離職
▸ 花枝丸奪命！初二回娘家聚餐 高雄男噎到送醫搶救亡
讀者迴響