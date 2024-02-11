迎接龍年！提醒5生肖安太歲　命理師再曝強運前3名

圖文／鏡週刊

新的一年民眾祈求一整年平安順利。命理老師湯鎮瑋日前在網路影片中，提醒生肖屬龍、狗、牛、羊及兔的人，記得要去廟裡安太歲，他也提到龍年整體運勢前3名，依序為屬雞、屬鼠、屬猴的人。

湯鎮瑋日前在臉書「命運好好玩粉絲團」的影片中，提到2024龍年犯太歲的5個生肖，生肖屬龍為「坐太歲」、生肖屬狗是「正沖太歲」，生肖屬牛、羊是「正偏沖太歲」，屬兔的人則是「亥太歲」，提醒這些人記得去廟裡安太歲，也提醒大家凡事小心謹慎。

湯鎮瑋還分析龍年整體運勢前3名，第3名是屬猴的人，可以延續去年的一些好運氣，若有持續在籌辦一些工作或計畫，今年可以持盈保泰，不過若是有獲得好處或賺到錢，記得要行善布施，並且多多廣結善緣，可望再創事業的另一波高峰。

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第2名為生肖屬鼠的人，今年關關難過關關過，不管在賺錢、走入婚姻，甚至想有一些新的計畫，今年算是很好實現夢想的一年，但千萬在夢想跟計劃實現之前，不要隨便的說出來。

最後，冠軍則是屬雞的人，因去年為正沖太歲，今年會有掌握大局的感覺，之前被誤會、誤解或受委屈的事，今年都能洗刷冤屈，只要走在正道上，老天會還你們一個公道的，另外還有「六合」加持，可能會遇到貴人幫助，像是理財、買賣不動產、走入婚姻等等，都會有很好的運氣。

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