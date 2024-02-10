初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

▲生肖兔財運連連氣場旺盛，刮刮樂中獎機會高。（示意圖／資料照）

圖、文／CTWANT

新年到！不知不覺已來到初一，年假期間許多人都想試試手氣，希望能變身富翁。對此，清水孟國際塔羅小孟老師於10日在臉書專頁「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」分享了12生肖的初二財運。另外，老師也提到，初二的財位在西南方，偏財時間則是上午11點至下午1點以及上午11點至下午3點，不妨趁著這段時間小試手氣！

生肖鼠

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偏財總在不經意時，出門意外刮到錢財。

生肖牛

創意浮現創造財富，小興趣大賺年節財。

生肖虎

辛勤努力得貴人財，老闆祝福大發紅包。

生肖兔

財運連連氣場旺盛，刮刮樂中獎機會高。

生肖龍

小額付出有大收穫，購買商品附贈禮券。

生肖蛇

過年樂透中獎率高，財運佳有意外驚喜。

生肖馬

小道消息獲利不斷，運用智慧搶得先機。

生肖羊

擁有創意增加收入，有額外賺錢的機運。

生肖猴

買到特價物超所值，可轉賣一手大賺紅包。

生肖雞

貴人祝福送發財金，發現特殊財運管道。

生肖狗

交易買賣財富入庫，財務回收金額增多。

生肖豬

暗財旺盛獲取財源，買一送一還有獎品。

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