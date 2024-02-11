黃偉哲大年初二行春拜廟祈求護佑台南　發紅包賀年　

▲台南市長黃偉哲大年初二一早，率領市府團隊參拜台南寺廟，分別參拜北門南鯤鯓代天府以及七股龍山宮，感念神恩、祈求市民平安幸福。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

大年初二歲月新曙，台南市長黃偉哲11日一早率領市府團隊參拜台南寺廟，分別參拜北門南鯤鯓代天府以及七股龍山宮，感念神恩、祈求市民平安幸福。

黃偉哲市長第一站來到曾預言台灣選出女性總統的北門南鯤鯓代天府，該廟宇歷史悠久，文化底蘊深厚。黃偉哲市長與立委陳亭妃到場參拜，祈求神明繼續保佑台南。市民來到南鯤鯓代天府可透過參拜過程深入了解廟宇的歷史故事及獨特建築風格，從歷史悠久的碑刻見證了這片土地的變遷，及對於這份悠久的歷史深感驕傲。

接著黃偉哲市長來到七股龍山宮參拜，他表示今天是大年初二，特別來向池府千歲敬拜祈求國泰民安、風調雨順，祈求台南市市運昌隆。七股龍山宮是七股當地漁民信仰的中心，市民朋友來拜年可以在廟宇內聆聽了宮廟的歷史演進，感受七股的信仰情懷。龍山宮的廟會活動擁有悠久的歷史，代代相傳，成為當地民眾共同參與的重要傳統。立委陳亭妃、林俊憲、議員蔡蘇秋金也到場向民眾拜年。

在今日走春過程中，黃偉哲不僅向神明獻上誠摯的祈福，更在廟內與信眾親切互動，親自發放紅包，與市民共度喜慶時刻。今年也詢往例分享龍年吉祥話，祝福市民在新的一年裡事業蒸蒸日上，吉祥如意。