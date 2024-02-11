還沒冷完！初三低溫剩8度　開工日2地變天轉雨

▲春節天氣開始轉為乾冷。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

今天(11日)大年初二，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部低溫只有8到11度，白天氣溫略為回升，日夜溫差明顯。明天冷空氣逐漸減弱，但今晚到明天清晨仍有輻射冷卻作用，預估各地都還是有機會下降10度，局部郊區更是有機會再低一些，不過天亮後日照升溫。較穩定的天氣可以維持到大年初五收假日，氣溫也會逐漸回升。

根據中央氣象署說明，今天受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他13至15度，白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區可以來到20到25度，西半部日夜溫差大；水氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。

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另外，台北測站清晨出現9.9度，冷空氣強度是否達標寒流等級？氣象署表示，台北站有短暫出現10度以下氣溫，主因是由於水氣明顯減少，天氣晴朗，輻射冷卻效應明顯所導致，白天太陽出來氣溫會較明顯回升，因此仍會以強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響來做描述。

▲▼氣象署說明天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象署預報，明天(12日)大年初三清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部留意日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。大年初四、初五(13日、14日)清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨；另外，大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

下周四(15日)開工日，水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五東北季風稍增強，北部天氣轉涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

▲開工後可能轉為有雨的天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

天氣風險天氣分析師方俊元表示，明天隨著大陸高壓逐漸東移出海，冷空氣也在逐漸減弱，但在今晚到明天的清晨仍是會有輻射冷卻作用出現，仍是會有較低氣溫發生，預估各地都還是有機會下降10度，局部郊區更是有機會再低一些，不過在天亮後日照升溫的方面也會相當明顯，預估明天北部氣溫10-21度、東部11-22度、中部10-22度、南部11-25度。

各地持續晴朗穩定，東部則是維持雲量較多，偶有陽光露臉的天氣。方俊元指出，預估這樣較穩定的天氣可以維持到大年初五收假日，並且伴隨著高壓東移出海，環境風向轉變，在氣溫的表現上也會逐漸回升，不過在夜晚清晨仍是有輻射冷卻作用的發生，日夜溫大的變化也將會持續幾天，大家在穿著上要多加留意了。

方俊元也提醒，在昨天隨著偏北到東北風的環境下，有境外污染物移入的情況，北部的空氣品質仍是在普通到對敏感族群不健康的程度，中南部則是在環境風向的下游，並且也算是在背風側，空氣品質持續是比較差的，大致都有機會來到對敏感族群不健康等級。