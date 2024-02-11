　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

還沒冷完！初三低溫剩8度　開工日2地變天轉雨

▲▼農曆春節年假今天傍晚展開，天氣也在傍晚開始轉為低溫寒冷多雨的氣候型態。（圖／記者湯興漢攝）

▲春節天氣開始轉為乾冷。（示意圖／記者湯興漢攝）

生活中心／綜合報導

今天(11日)大年初二，受強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部低溫只有8到11度，白天氣溫略為回升，日夜溫差明顯。明天冷空氣逐漸減弱，但今晚到明天清晨仍有輻射冷卻作用，預估各地都還是有機會下降10度，局部郊區更是有機會再低一些，不過天亮後日照升溫。較穩定的天氣可以維持到大年初五收假日，氣溫也會逐漸回升。

根據中央氣象署說明，今天受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，中部以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他13至15度，白天氣溫略為回升，北部及宜花高溫17至19度，其他地區可以來到20到25度，西半部日夜溫差大；水氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，台北測站清晨出現9.9度，冷空氣強度是否達標寒流等級？氣象署表示，台北站有短暫出現10度以下氣溫，主因是由於水氣明顯減少，天氣晴朗，輻射冷卻效應明顯所導致，白天太陽出來氣溫會較明顯回升，因此仍會以強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響來做描述。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼氣象署說明天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象署預報，明天(12日)大年初三清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，台南以北及宜蘭低溫只有8到11度，其他地區14、15度，白天起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫回升，西半部留意日夜溫差大；各地為多雲到晴，僅花東地區及恆春半島有零星短暫雨。大年初四、初五(13日、14日)清晨輻射冷卻影響氣溫仍偏低，留意日夜溫差大；各地為晴到多雲，僅東南部地區有零星短暫雨；另外，大年初五馬祖、金門易有局部霧或低雲影響能見度。

下周四(15日)開工日，水氣稍增，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周五東北季風稍增強，北部天氣轉涼；迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴。

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,低溫,寒流,冬天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲開工後可能轉為有雨的天氣。（示意圖／記者李毓康攝）

天氣風險天氣分析師方俊元表示，明天隨著大陸高壓逐漸東移出海，冷空氣也在逐漸減弱，但在今晚到明天的清晨仍是會有輻射冷卻作用出現，仍是會有較低氣溫發生，預估各地都還是有機會下降10度，局部郊區更是有機會再低一些，不過在天亮後日照升溫的方面也會相當明顯，預估明天北部氣溫10-21度、東部11-22度、中部10-22度、南部11-25度。

各地持續晴朗穩定，東部則是維持雲量較多，偶有陽光露臉的天氣。方俊元指出，預估這樣較穩定的天氣可以維持到大年初五收假日，並且伴隨著高壓東移出海，環境風向轉變，在氣溫的表現上也會逐漸回升，不過在夜晚清晨仍是有輻射冷卻作用的發生，日夜溫大的變化也將會持續幾天，大家在穿著上要多加留意了。

方俊元也提醒，在昨天隨著偏北到東北風的環境下，有境外污染物移入的情況，北部的空氣品質仍是在普通到對敏感族群不健康的程度，中南部則是在環境風向的下游，並且也算是在背風側，空氣品質持續是比較差的，大致都有機會來到對敏感族群不健康等級。

ET快訊
國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統
夫妻手牽手安樂死　結縭70年一起離世
2寶媽過年闖禍！　帶12歲女+8歲兒放鞭炮慘了
包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌　怒：明年不回來了
湖人本季最後補強來了！　才交易又釋出讓渡
春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

高鐵推6行程探訪新地標「新幹線0系花魁車」　2日遊只要3625元起

終於等到春節「卻不能出去玩」　他嘆長輩太傳統：能不發飆嗎？

快訊／16縣市低溫特報！今晚到明晨「台中南投最冷6度」

大年初二逢天罡日！回娘家注意2件事　專家教1招替父母增福招財

初二回娘家車潮現！「湖口服務區－竹北」紫爆　時速剩19公里

過年大吃救星！教你「超簡單瘦身舞」甩掉肥肉　跳一分鐘就爆汗

過年哪項習俗最該被廢掉？PTT點名「這1條」最蠢：什麼爛規矩

春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

陸火鍋店「新服務推出」　手作毛線登場驚呼全網

搶走身障彩券商15萬刮刮樂　嫌犯落網嗆：我就挑軟柿子

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

南鯤鯓國運籤得中上籤！　廟方：政府跟人民要團結

大甲鎮瀾宮搶頭香！　台中男抱走1.8萬「金媽祖」

包12800給爸媽！妹子遭甩2巴掌「臉上留指印」　怒：明年不回來了

你被數字帶風向了嗎？　識破假新聞操縱手法

高鐵推6行程探訪新地標「新幹線0系花魁車」　2日遊只要3625元起

終於等到春節「卻不能出去玩」　他嘆長輩太傳統：能不發飆嗎？

快訊／16縣市低溫特報！今晚到明晨「台中南投最冷6度」

大年初二逢天罡日！回娘家注意2件事　專家教1招替父母增福招財

初二回娘家車潮現！「湖口服務區－竹北」紫爆　時速剩19公里

過年大吃救星！教你「超簡單瘦身舞」甩掉肥肉　跳一分鐘就爆汗

過年哪項習俗最該被廢掉？PTT點名「這1條」最蠢：什麼爛規矩

春節國旅…業者哀嘆訂房率　「不降房價、辦促銷？」一票搖頭

月經每月來3次！女大生每天小便20次險不孕　就醫一查：腦長腫瘤

強化春節作業安全　台南勞局保護勞工平安過好年

考駕照筆試「路權判定」最常錯　機車路考魔王關還是直線7秒

討厭過年！同輩親戚「身分太狂」　台積RD嘆：一山還有一山高

國道緩撞車1年被撞77次　逾6成疑使用駕駛輔助系統

《國足奇俠傳》足球惡搞犯規大賽　想贏球先買通裁判

星二代姊妹超正！庭庭短背心洩小蠻腰　妹妹大裸美背全網暴動了

山本由伸身高不是問題　道奇教頭想起巨人一代名投

俄軍事力急速狂增！丹麥料「北約3年內恐遇襲」：快強化戰備

瑜伽初學者入門必看！10大種類＆基礎體式　天鵝式練腹部手臂最快

女在車道狂奔遭柵欄無情KO　網友重播10次笑喊：太療癒

生活熱門新聞

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

快訊／13縣市晚間發布低溫特報

人妻決定不回婆家過年　網友聽理由全力挺

過年哪項習俗最該被廢掉？這1事被點名：什麼爛規矩

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

更多熱門

相關新聞

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

明（11日）是大年初二，傳統習俗中是出嫁的女兒「回娘家」的日子，又稱「歸寧」或「回門」。命理老師就提醒3大禁忌，以及甩厄運迎好運的良辰吉時，方法十分簡單。

極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

極冷空氣盤據！13縣市低溫特報　今入夜到初二跌破10度

還沒冷完！凍到初三「低溫跌破8度」　開工後再降溫時間出爐　

還沒冷完！凍到初三「低溫跌破8度」　開工後再降溫時間出爐　

新冠疫情升溫！春節連假冷氣團夾擊　醫：咳嗽流鼻涕應快篩

新冠疫情升溫！春節連假冷氣團夾擊　醫：咳嗽流鼻涕應快篩

低溫探零下7.4度！初一玉山積雪8公分　銀白仙境美景曝光

低溫探零下7.4度！初一玉山積雪8公分　銀白仙境美景曝光

關鍵字：

天氣大年初二低溫冷氣團溫差

讀者迴響

熱門新聞

柯震東牽手安心亞被目擊！無預警現身「信義區夜店發錢」

他砸21萬買6本2000元刮刮樂　得出7字結論

第2張「2000萬超級紅包」頭獎開出！

浮誇吊車大王自爆「因台積電賺18億」　稱今年買房要緩緩

車子沒在用要驗車繳稅？　監理所解答

妹子LINE「常用1功能回訊息」　網秒懂：不想跟你聊

彩券行員工：2000元刮刮樂「1尾數」容易中5000以上

初二財運公開！　「1生肖」刮刮樂中獎機率高

派出所進駐猛鬼大樓　員警睡覺頭腳被轉180度

正妹為房貸做酒店　月入百萬急喊卡

親戚嗆「台北月薪73K很窮」！網見親戚超狂薪水愣

即／大樂透3.57億開出2注！獎落2縣市各得1.78億

劉謙春晚魔術出包！被爆「含淚離開」：估計再也參加不了

台南男上門輸贏被捅死　燒烤店老闆羈押禁見

他口鼻噴血暴斃！空姐「屍體拖廚房」等降落

更多

最夯影音

更多
大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年

大陸球迷怒剪梅西親簽球衣　丟地上：剪掉喜歡他的17年
蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

蹦闆豪砸100萬買刮刮樂　掃到未顯示金額爽中10萬

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

領養混羅威納可愛小狗！1年半萌臉褪成「奶茶色」

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香　男大生幸運奪第一！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

新港奉天宮搶頭香超激烈　1、2名爐前失足飲恨！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面