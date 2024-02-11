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初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

初二回娘家注意3禁忌　1招遠離厄運「迎整年好運」

▲初二回娘家注意3禁忌　1招遠離厄運「迎整年好運」（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

今（11日）是大年初二，傳統習俗中是出嫁的女兒「回娘家」的日子，又稱「歸寧」或「回門」。命理老師就提醒3大禁忌，以及甩厄運迎好運的良辰吉時，方法十分簡單。

塔羅牌老師艾菲爾在臉書指出，若是過往感覺諸事不順，可以選擇一個吉時，把發生的不順之事，簡單寫在一張紅紙上，紅紙的材質不限，而書寫的筆顏色也不限，紅紙背面寫上「黴運遠離，好運速來」。

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接著，再把紙揉成一團，並默念3次「黴運遠離，好運速來」，隨後把紙撕碎丟置垃圾桶即可，代表把壞運氣都丟掉，等著迎接好運，簡單的儀式有助於改變不順的局面，帶來整年的好運。

2月11日初二甩黴運吉時：

●寅時03：00～04：59

●卯時05：00～06：59

●巳時09：00～10：59

●午時11：00～12：59

●未時13：00～14：59

●申時15：00～16：59

●酉時17：00～18：59

大年初二禁忌：

1.避免洗衣服，傳統上認為水神在這2天生日，因此最好不要讓衣物沾水，以避免冒犯水神。

2.白天最好避免午睡，傳統上認為午睡會讓一整年都變得懶惰，加上這一天會有許多親朋好友到家中拜年，若因午睡而來不及招待客人，可能會被視為失禮。

3.這一天女兒回娘家，回門禮的數量很重要。傳統上認為，回門禮不可以是單數，因為單數象徵不吉利，而雙數則表示好事成雙，具有吉祥之意。因此，準備回門禮時，務必準備成雙的禮物，以示吉祥。

◎民俗說法，僅供參考。

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