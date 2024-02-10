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台南學甲慈濟宮　「保生大帝龍年紀念金幣」、紅包熱鬧摸彩

▲立委陳亭妃等人參與學甲慈濟宮「保生大帝龍年紀念金幣及新春大紅包摸彩活動」以「拉花炮」的「啟運」典禮，吸引大批人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃等人參與學甲慈濟宮「保生大帝龍年紀念金幣及新春大紅包摸彩活動」以「拉花炮」的「啟運」典禮，吸引大批人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮，大年初一及初二、初三舉辦「保生大帝龍年紀念金幣及新春大紅包摸彩活動」，大年初一由董事長王文宗率董監事與立委陳亭妃、市議員蔡秋蘭、謝舒凡、方一峰、學甲區長張明寶、學甲區農會總幹事李曉軍等人，以「拉花炮」進行啟運盛大典禮，增加春節過年氣氛相當熱鬧。

董事長王文宗表示，慈濟宮供奉的開基保生二大帝神尊於在明末鄭成功時期迎請來台，近幾年過年期間發送由「開基保生二大帝」加持過的百元保生金平安符，今年改變製作「保生大帝龍年紀念金幣及新春大紅包摸彩活動」，索取人潮一年比一年多，有人從除夕夜就開始排隊，大廟四周圍都排滿各地來的信徒民眾。

王文宗董事長說，建廟363週年的學甲慈濟宮，今年逢甲辰龍年，特別製作「龍型」保生紀念金幣正面為開基保生二大帝聖像、背面為龍的造型，大年初一及初二、初三限量發放11000份，只要通過七星平安橋就可以領紀念金幣，還分送1張摸彩卷，可抽獎拿紅包，迎好運沾喜氣，平安歡喜一整年。

▲立委陳亭妃等人參與學甲慈濟宮「保生大帝龍年紀念金幣及新春大紅包摸彩活動」以「拉花炮」的「啟運」典禮，吸引大批人潮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王文宗表示，「保生大帝龍年紀念金幣及新春大紅包摸彩活動」，恭請國寶級800多年歷史開基保生2大帝坐鎮七星平安橋，讓信眾手持替身通過七星平安橋消災解厄，過完平安橋的信眾，將可以領取到慈濟宮龍年紀念金幣（限量11000個），質感具收藏價值，每個金幣都放進內殿經過開基保生2大帝加持增添神力，正面以彩色開基保生2大帝聖像鑄造，背面以生肖龍，代表龍年萬事順利大吉，讓信眾求取沾保生大帝靈氣，祈求一整年能平安好運旺旺來。

王文宗說，初一、初二、初三也有摸彩活動，獎品有iphone15手機、PS5遊戲機、現金大紅包（初一：8800元1名，3600元1名；初二、初三：6600元1名，3600元1名）、新春大禮包，讓信眾通通帶回家，廟方準備1000份佰圓保生金符（錢母）給有需要的信眾添油香求取結緣。

王文宗表示，慈濟宮也有提供光明燈、太歲燈、文昌燈服務，讓大家萬事如意一整年。歡迎大家新年到學甲慈濟宮走春參拜、過七星平安橋、領保生金幣、參觀國寶葉王交趾陶，來一趟另類的新春寺廟之旅。

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