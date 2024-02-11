台南亞太棒球村成棒主球場主體雛形完成　預計11月啟用開打

▲台南亞太國際棒球訓練中心第二期成棒主球場工程，進度已達77％，球場主體雛型已完成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南亞太國際棒球訓練中心第二期成棒主球場工程，進度已達77％，球場主體雛型已完成，目前正在施作預鑄看台防水施作、室內裝修、機水電及球場設施設備等工項，2024年9月完工，年底前啟用開打，完成台南亞太國際棒球訓練中心的最後一塊拼圖，體育局目前也規劃台南400系列活動，預計在主球場啟用後展出百年棒球史特展。

市長黃偉哲表示，台南市整年氣候皆適宜進行棒球訓練與教學，市府興建亞太國際棒球訓練中心，除增強場地硬體功能，具備國際棒球場規模外，更藉此培訓優秀選手，帶動台南市棒球運動風潮。

黃偉哲強調，亞太國際棒球訓練中心也同時提供亞洲地區職業棒球隊、業餘棒球隊及國家代表隊最佳訓練設施與場所，成為辦理國際賽會之競賽場館，並提高台南市在國際上的能見度，提升球賽精采度和球迷觀賽的舒適度。

工務局說明，台南亞太國際棒球訓練中心第一期工程已完成的少棒主球場及少棒副球場，於2019、2022、2023連續在台南市舉辦3屆WBSC世界盃少棒錦標賽，後續2025、2027連續2屆也將在台南市舉辦，儼然成為世界盃少棒賽的比賽基地，讓台南市成為東方的威廉波特的計畫目標終得實現。

台南亞太國際棒球訓練中心第二期工程，於109年9月28日開工，打造成棒主球場25000席觀眾席、成棒副球場3,000席觀眾席、室內投打練習場及2座內野練習場。其中內野練習場已於2021年6月30日完成。

成棒副球場及室內投打練習場接續於2023年7月啟用，並於2023年舉辦全運會資格賽、正式賽以及黑豹旗全國高中棒球大賽決賽，2024年統一獅首次進駐作為春訓場地，並開放球迷春訓參觀與體驗，對於台南市棒球運動的推廣及亞太棒球訓練中心場地設備的優勢，皆達成預期效益。

工務局表示，台南亞太國際棒球訓練中心第二期工程最後一塊拼圖-成棒主球場，目前進度已達77％，為因應先前疫情導致模板及鋼筋工不足情形，內外野看台區採用預鑄看台版吊運至現場吊裝施工，同時也降低高空施工風險。