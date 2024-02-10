賴清德、黃偉哲大年初一台南參拜祈福　發紅包祝福市民龍年行大運

▲副總統賴清德10日大年初一下午特別南下，在台南市長黃偉哲陪同下，前往安平開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿等廟宇祈福，並發紅包向民眾賀年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

副總統賴清德10日大年初一下午特別南下，在台南市長黃偉哲陪同下，前往安平開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿等廟宇祈福，受到各廟主委、廟方委員及民眾熱烈歡迎，賴清德、黃偉哲共同祈願台灣國泰民安、台南市運昌榮，並祝福大家在新的一年皆能幸福快樂、闔家平安、龍年行大運。

台南市長黃偉哲，春節期間持續走訪各大廟宇參香祈福，10日大年初一，先後前往歸仁仁壽宮、關廟山西宮、安平開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿等寺廟參拜。

市長黃偉哲表示，對於賴清德副總統回台南感到相當愉悅，相信老市長也感受到台南各地鄉親的熱情迎接，而今日正月初一來到各大廟宇，除祈求眾神明保佑台南國泰民安、風調雨順、市運昌隆，也要向市民朋友拜年，祝福大家新的一年身體健康、萬事如意、龍喜利來；此外，他也誠摯推薦全國民眾來台南旅遊走春，趁著年假期間帶著外地回來的親朋好友一起來欣賞台灣燈會，保證絕對值得一看、精彩可期。

副總統賴清德表示，非常榮幸能再度來到台南，此行回台南除了前往各廟宇參拜祈福，最重要的就是感謝鄉親在選舉期間的支持。此外，他也強調未來就職後將持續與黃偉哲市長領導的市政團隊加強合作，讓台南市未來更加繁榮興盛。

賴清德副總統並在台南市長黃偉哲陪同在安平開台天后宮、安平觀音亭、安平靈濟殿上香祈福後，在各廟前分發賀年紅包給排隊的民眾，並親切向民眾一一賀年。

台南市政府表示，今年春節期間，市長黃偉哲將持續走訪台南各大廟宇，並會在各大廟宇發放「龍喜利來」祈福紅包，送上新年祝褔給各區市民，歡迎市民朋友及返鄉遊子於春節期間攜家帶眷到廟裡走春、沾沾喜氣，並邀請全國民眾來台南旅遊走訪，欣賞美麗浪漫的絢爛燈會。

今日賴清德、黃偉哲等人廟宇參拜行程，立委林俊憲、陳亭妃、王定宇、賴惠員、市議員郭鴻儀、鄭佳欣、李宗翰、沈震東、林依婷、李啟維、蔡筱薇、陳秋宏、歸仁仁壽宮主委張鈴宏、關廟山西宮主委歐明堃、安平開台天后宮主委盧友禮、安平觀音亭主委顏東賢、安平靈濟殿主委何志章及在地區長、里長等貴賓一起參香祈福，在現場均湧進超過千位熱情民眾排隊領取紅包，現場氣氛相當熱鬧。