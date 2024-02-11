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逆媳大作戰！人妻「黑化」決定不回婆家過年　網看理由一面倒力挺

一名人妻日前遭自家婆婆冤枉指控是偷皮夾的小偷，人妻怒吼成逆媳，堅持拒絕回婆家過年！（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名人妻日前遭自家婆婆冤枉指控是偷皮夾的小偷，這次堅持拒絕回婆家過年！（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

近日，一位人妻在臉書分享的貼文引起廣泛關注。她在貼文中描述了她在面對婆婆的冤枉指控時所經歷的憤怒與委屈。她提到，當婆婆發現皮夾不見後，第一時間竟然懷疑她是小偷，而最後卻證明皮夾只是婆婆自己沒收好！此一誤會讓她氣憤不已，便順勢用大吵大鬧的方式表達不願再回婆家過年的意向。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中發文表示已有成為「逆媳」的覺悟，「這是她第一次當逆媳，決定不參與團圓飯、不準備拜拜食品」並得意地宣稱「爽啦！」這番言論瞬間引起眾多網友的共鳴，紛紛表示理解和支持原PO的抗議行動，「堅持過年不要回巫婆家吃年夜飯，還有準備拜拜食品，讓巫婆跟毒菇她們忙死好了，讚啦」、「因禍得福，恭喜妳了！」、「將計就計？」。

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對此，許多網友紛紛分享類似的經驗，指出長輩常因自己的疏忽而懷疑到媳婦身上，著實令人無奈「長輩自己把健保卡不知道丟哪，說我偷她健保卡，我拿她健保卡到底能幹嘛？」、「我也被誣賴偷拿她的黃金，很羞辱人，氣死了」。

更有網友提出建議，認為原PO可以善用此機會，成為婆婆眼中永遠的「逆媳」，「都黑化了…就再黑一點吧」、「被誤會或影射是小偷真的會很抓狂也，飆回去！憑什麼要被冤」、「讚！不要妥協，被誣賴是小偷的感受是會抓狂的，以後就黑化到底」。不少網友也鼓勵原PO堅持自己的立場，拒絕被冤枉和低頭屈從，並表示對她的勇氣和堅持感到佩服。

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