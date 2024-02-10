男友送精品包！妹子每晚做惡夢「神秘女逼還包」...真相毛炸

▲妹子收了男友送的二手精品包竟卡到陰。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

「男友送我的包讓我每天做惡夢！」一名女網友透露，男友前陣子送她1個二手精品包，不料從那天起自己便每晚做惡夢，夢見陌生女子要她歸還包包，「我個人比較迷信有問男友包包的來由，男友只是一直告訴我是朋友急著套現，所以拿出來賣」，但她的精神狀況越來越差，於是找上專家詢問，真相卻讓她毛骨悚然。

該名女網友在Dcard上以「男友送我的包讓我每天做惡夢」為題發文，表示男友前陣子送她1個精品包包，雖然是二手的，但保養得很好，自己還是很開心，「但從那天之後我不知道為什麼一直做惡夢，晚上的時候一直感覺有個女生叫我還她包包。我個人比較迷信有問男友包包的來由，男友只是一直告訴我是朋友急著套現，所以拿出來賣。但因為每天這樣搞到我精神狀況不太好，於是我跑去認識的廟裡拜拜。」

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女網友提到，師父當時說包包有問題，有女鬼一直跟著她，自己氣得打電話逼問男友，對方才說實話，「其實那個包包是他在網路上看一個媽媽在賣的。後來聯絡上那位阿姨跟她講明狀況後才知道，她女兒死掉了，她把她的奢侈品都拿出來賣。但或許是真的很喜歡那個包包吧，所以便纏在上面不肯離開。」

真相曝光後，賣家同意將包包拿回去並退款，原PO仍心有餘悸，「這算男友好心辦壞事嗎？總之我也因為這樣暫時對精品沒有任何幻想了。」

貼文引發討論，網友紛紛留言「馬上把這故事給男友看，悟出一個道理：以後買包，不能二手」、「只能說，要和男友說不要為了送而送，簡單樸實也可以心意滿滿」、「真的是寧可信其有，不可信其無」、「阿姨也蠻好的，可以退款」。

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