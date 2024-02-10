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好市多停車！按喇叭提醒「別插隊」　長髮男怒氣破表...下車邀戰

有民眾到汐止好市多準備停車，卻因為按喇叭差點引發衝突。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲戴著頭套、只露出雙眼的長髮男，怒氣洶洶地下車質問原PO。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

圖文／CTWANT

過年到處都是人擠人，停車位一位難求，也因此容易引發糾紛。有民眾日前到新北汐止的好市多賣場消費，準備倒車停進車格，但後方一輛車子想插隊，便按喇叭提醒，沒想到導致前方駕駛誤會，雙方險釀口角衝突。

原PO在臉書「爆料公社公開版」發文，事情發生在小年夜8日下午5點左右，他去好市多要停車，在停車場等了好一陣子，終於有車位，結果遇到「卡位哥」，後方一台Nissan Kicks小轎車打算插隊，他便按喇叭示意，表示他已經在等候。

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「搞笑的來了！」原PO指出，從頭到尾沒有任何摩擦，前方的長髮男駕駛卻超敏感，「聽到我的喇叭聲音他高潮了」，戴著頭套只露出雙眼，氣勢洶洶下車走過來，他疑惑自己應該和對方沒過節，結果反被質問：「你是在按我喇叭嗎？」

原PO解釋，他是在對後面的車按喇叭，「他好像要停進來」，隨後長髮男的家人也前來勸阻，把人帶離開，這段經歷讓他傻眼，直言：「喇叭過敏症嗎？大過年的，有病還是有醫生可以看餒」。

家人立刻前來勸阻把人帶走。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

▲家人立刻前來勸阻把人帶走。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

影片曝光後，掀起一陣討論，網友紛紛留言：「現在人真的很易怒」、「完全智商堪憂」、「台灣人真的對喇叭很敏感欸！就算真的被叭一下會怎樣嗎？」、「有時候喇叭只是善意提醒小心，怎麼會有人覺得是惡意，可憐呦」。

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