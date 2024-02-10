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男同結婚「婆婆突懷孕」！逼兒認養小孩「叫我阿嬤」：我老了

一名男同志求救，婆婆懷孕打算把孩子交給他們養。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲婆婆懷孕打算把孩子交給同婚兒子養。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

比八點檔更誇張！一名男同志和男友結婚後，對方的媽媽意外懷孕，卻怕以後年紀大了養不來，打算把孩子交給他們撫養，還大改稱謂，要親生孩子叫她「阿嬤」，讓大批網友都跌破眼鏡。

原PO在Dcard以「婆婆突然懷孕，要自己生孫子」為題發文，提到自己和老公是先結婚才坦白，費了很大力氣，才讓老公的媽媽（以下稱婆婆）接受，婆婆得知自己唯一的兒子和男生結婚，很擔心傳宗接代的問題。沒想到事情發展出乎意料。

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原PO指出，婆婆突然懷孕，打算把孩子交給他們，當成自己的孩子養，否則以後年紀大了也沒力氣照顧孩子，但現在問題來了，他疑惑要如何稱呼寶寶，是弟弟（妹妹）還是兒子（女兒）。

原PO也補充，婆婆20歲生子，如今41歲，因此還可以懷孕。困擾的是，婆婆希望把孩子當成孫子，叫自己「阿嬤」、叫他「爸爸」，讓他愈想愈不對勁；至於什麼時候告訴孩子真相，就等以後再說，無奈好不容易打開和婆婆的心結，卻又出現新風波，不知該如何是好。

原文。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO貼文。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，掀起一番議論，網友紛紛傻眼：「好瘋的婆婆」、「這樣小孩會認同混亂吧，對小孩發展很不好」、「太噁心了吧」、「細思極恐」、「她自己生的她自己養啊，說什瘋話」、「小孩有夠可憐」、「好混亂的關係哦～你們有考慮出生的那位心情嗎」。

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