　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

與爸大吵！姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

姑姑竟包444元。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲一名網友收到姑姑包的444元紅包，讓他十分無奈。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

每逢農曆春節，許多人都會一家團圓，但不是每個親戚都這麼友善。一名男網友抱怨，姑姑和爸爸年前吵架，事實上2人已不合很久，怎料到姑姑今年居然包444元紅包給他們，讓他相當傻眼。

原PO在Dcard以「親戚故意包444元的紅包」為題發文，表示爸爸的姐姐因為之前跟爸爸有過節，所以2人經常吵架，最近好幾年也都沒有包紅包給他們，這次過年前2人又透過電話吵超兇，爸爸幾乎用吼的在吵，而這次除夕，因為阿公阿嬤的關係，他們家和姑姑家不得不一起吃飯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO說，「前幾次過年姑姑都沒包紅包，我爸會意思意思包1000元給她小孩，然後再故意調侃她小氣之類的，然後姑姑今年突然說要包紅包給我和我弟弟，拿了2個鼓起來的紅包，我拿到以後就找個沒人的地方看裡面的情況，結果是4張100元、4個10元、4個1元。」

原PO坦言，當下覺得這金額超侮辱，立刻拍照給爸爸看，「我爸馬上衝過去跟我姑姑吵，完全不管我阿公阿嬤勸阻，收到這個紅包其實也很不爽，但又無可奈何，反正現在我們兩家形同陌生人，有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「拿鹽巴灑她，既然到這地步，面子交際都不用了」、「再怎麼樣大過年包444給人真的很沒品」、「直接花圈罐頭塔擺她家門口了」、「沒水準的老太婆」、「你再回包給她748」。

延伸閱讀
除夕放炮慶祝新年！糊塗父親「裝反了」　炮仗直衝住家橫衝直撞…女兒笑：至少會被唸3天
名人過年／四維航藍沛晴拚休閒事業　推薦「能玩一整天的景點」
這個沒刪文！紅包跟風「一個讚5元」　正妹女兒霸氣孝敬7.2萬給老爸

ET快訊
準備數錢！最強開運法「5色錢鈔＋紅包袋」　放3位置狂生財
他泰搭機突口鼻噴血！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落
快訊／「有預感會中！」　國中女師抽中51.7萬鑽戒
快訊／「三寶媽」李宓初一宣布又當媽！
百萬YTR「1個讚包給媽1元」！　最終金額驚曝
不是日本！「這國觀光客」來台超愛大賣場　網有感：到處是
超萌！戴資穎發紅包給外甥「大俠」　下一秒措手不及
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

烈嶼保生大帝廟擲筊大賽！頭獎送汽車　信眾搶當「擲筊王」

不是日本！「這國觀光客」來台超愛逛大賣場　網有感：到處都是

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」得中上籤　廟方：上下一心

與爸大吵！姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

走春車潮湧現！國道中部路段紫爆　龜速10多公里

台北除夕超空！他直擊北捷月台「只有5個人」：跟三級警戒一樣

低溫探零下7.4度！初一玉山積雪8公分　銀白仙境美景曝光

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

9除夕地雷千萬別踩！　「1時段」洗頭恐沖走財運

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

初一下午還有一波車潮！國道防7地雷路段　國5北上恐塞到深夜

過年最討厭被問的10句話　第1名白眼翻到後腦勺　

烈嶼保生大帝廟擲筊大賽！頭獎送汽車　信眾搶當「擲筊王」

不是日本！「這國觀光客」來台超愛逛大賣場　網有感：到處都是

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」得中上籤　廟方：上下一心

與爸大吵！姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

走春車潮湧現！國道中部路段紫爆　龜速10多公里

台北除夕超空！他直擊北捷月台「只有5個人」：跟三級警戒一樣

低溫探零下7.4度！初一玉山積雪8公分　銀白仙境美景曝光

黃仁勳美食地圖一次看！來台必訪川菜館　這家蚵仔煎米其林也推薦

柯文哲寫春聯！10秒手速如「開藥箋」　還拿「降龍十八掌」當吉祥話

海委會研發「海洋生物AI辨識專家模型」　珊瑚、魚類一目了然！

2023根本「YTR人設翻車元年」！　朱學恒遭控性騷、Joeman呼麻

吸毒不只「包大人」！輕熟女黃疸反覆治不好　醫曝：拉K後遺症

羨慕閨蜜男友包6千　女友伸手「討6600紅包」！他拒絕遭嗆：沒心

他搭機突口鼻噴血暴斃！　空姐把「屍體拖進廚房」等降落

迎接「水瓶時代」算命宜自己來！學前先搞懂「出生時間、天命、整形有差嗎」3迷思

獨立小品《魔藥奇譚》3月初上架Steam　化身見習魔女學做藥水

快訊／「有預感會中獎」！國中老師抽中新光51.7萬鑽戒

3名辣妹「搖落搖落」熱舞ing... 　小弟在後眼神炙熱跳到忘爹娘

生活熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

除夕禁忌多！「9地雷」千萬別踩

即／大龍峒保安宮開出「國運籤」！廟方解籤了

冷氣團「3地區濕冷」有感！　一表看懂春節天氣變化

她洗澡ING「撞見空中一幕」嚇壞　網狂勸放生

更多熱門

相關新聞

李多慧穿旗袍秀「極致S曲線」　粉絲看暈

李多慧穿旗袍秀「極致S曲線」　粉絲看暈

啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）外型甜美、個性可愛，每次只要在IG貼出美照，都會掀起粉絲討論。昨（9日）晚是除夕夜，李多慧也一連貼出9張穿著旗袍的照片，祝福大家新年快樂！大票網友看到後，便忍不住直呼，「我又沒了」、「多慧（穿）旗袍超美」。

專家曝除夕「橘子皮開運法」　讓你運勢旺盛整年

專家曝除夕「橘子皮開運法」　讓你運勢旺盛整年

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

傳統市場買「雞南佛」！她遭騷擾「我有豬南佛」

傳統市場買「雞南佛」！她遭騷擾「我有豬南佛」

尼泊爾祭新規定！聖母峰登山客須帶走便便

尼泊爾祭新規定！聖母峰登山客須帶走便便

關鍵字：

Dcard444元紅包周刊王

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

春晚名單6台灣藝人公開！

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

約8千元啪啪妹子跑了　男忍5個月反擊

初一「這樣做」招財　命理師曝：拜完秒接上萬元工作

耀樂年前「強烈腹痛倒地不起」！

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

蔣萬安曬一家五口全家福　三寶罕見露臉

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面