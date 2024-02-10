與爸大吵！姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

▲一名網友收到姑姑包的444元紅包，讓他十分無奈。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

每逢農曆春節，許多人都會一家團圓，但不是每個親戚都這麼友善。一名男網友抱怨，姑姑和爸爸年前吵架，事實上2人已不合很久，怎料到姑姑今年居然包444元紅包給他們，讓他相當傻眼。

原PO在Dcard以「親戚故意包444元的紅包」為題發文，表示爸爸的姐姐因為之前跟爸爸有過節，所以2人經常吵架，最近好幾年也都沒有包紅包給他們，這次過年前2人又透過電話吵超兇，爸爸幾乎用吼的在吵，而這次除夕，因為阿公阿嬤的關係，他們家和姑姑家不得不一起吃飯。

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原PO說，「前幾次過年姑姑都沒包紅包，我爸會意思意思包1000元給她小孩，然後再故意調侃她小氣之類的，然後姑姑今年突然說要包紅包給我和我弟弟，拿了2個鼓起來的紅包，我拿到以後就找個沒人的地方看裡面的情況，結果是4張100元、4個10元、4個1元。」

原PO坦言，當下覺得這金額超侮辱，立刻拍照給爸爸看，「我爸馬上衝過去跟我姑姑吵，完全不管我阿公阿嬤勸阻，收到這個紅包其實也很不爽，但又無可奈何，反正現在我們兩家形同陌生人，有人遇到這麼哭的親戚嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「拿鹽巴灑她，既然到這地步，面子交際都不用了」、「再怎麼樣大過年包444給人真的很沒品」、「直接花圈罐頭塔擺她家門口了」、「沒水準的老太婆」、「你再回包給她748」。

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