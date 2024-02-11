要求女方親友「婚宴吃一半離席」　全場爆尷尬

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和男友論及婚嫁，由於他們按照禮俗，規劃在訂婚宴上留給男方兩桌，且要他們中途離席，男方舅舅竟勃然大怒，要求婚禮當天比照辦理。對此，原PO爸媽氣到不行，而準公婆則在一旁尷尬不已。

女網友在「匿名公社」發文抱怨，「我家是大家族，訂婚預計開45桌，照禮俗會留給男方家兩桌。只是要求壓桌錢一桌1萬，就被男友的舅舅說我們女方是在搶錢。」

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她接著表示，男方家12禮只肯給6禮，金飾則是婆婆出16萬讓小倆口自己買，「結婚當天只給我們女方一桌，還要我們跟男方訂婚一樣，吃到一半就離席。有沒有搞錯...禮俗上只有訂婚時男方吃一半離開，哪有結婚時女方也只能吃一半的？」

後來，原PO母親聽不下去，表示禮俗上沒有這個規定，結果男友舅舅立刻跳出來嗆聲，「凡事都是公平的，我們訂婚只能吃一半就走，你們在結婚時也要這樣。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

原PO無奈直言，準婆婆當下表情很尷尬，也不敢多說什麼，「男友爸媽對我很好，雖然他舅舅偶爾會擺臉色給我看，但也沒想過會這樣刁難我，要不是阿祖身體不好，一心想看我結婚（辦婚宴），我還真想聽男友的話登記就好，鬧成這樣我爸媽都快氣死了。」

對此，網友們紛紛回應，「叫你男友出來處理啊，妳是嫁男友還他舅舅」、「要求男方的費用，女方不應該也要同等嗎？」「簡單登記一下就好，多單純，任何人的臉色都不用看」、「他舅舅住海邊的嗎」、「所以登記就好，不用面對一堆屁事」、「不覺得刁難，女方要求也滿多的」。