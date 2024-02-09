21歲男曝「領養5歲孤兒女童」！照片瘋傳惹眾怒　孩子家長急報警

▲21歲男子自曝收養了一名5歲孤女。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

一名男子近日發影片稱，自己21歲收養了一名5歲孤女，此事引發爭議。帖子發出後，大量網友表示質疑，「異性不是要相差40歲才能收養嗎？你有沒有正規手續？」該網友在留言區發出所謂「收養證」照片，隨後被網友扒出是從其他平台盜圖。

據《極目新聞》報導，2月6日，一網友在社交平台發帖稱，自己是一名21歲男子，從孤兒院收養了一名嬰兒時就被遺棄的5歲女童，並稱自己爭取了1年，得到社區和政府幫助，政府工作人員會每天回訪直到女孩18歲。

帖子發出後，大量網友表示質疑，「異性不是要相差40歲才能收養嗎？你有沒有正規手續？」該網友在留言區發出所謂「收養證」照片，隨後被網友扒出是從其他平台盜圖。

之後，有網友發現，該網友發布的女童照片源頭是社交平台上另一名媽媽發布的孩子圖片，其疑似直接盜取圖片編造謊言。

2月7日晚，當事女童的母親在社交平台發文稱自己被盜圖，已報警，將追究上述網友的法律責任。

8日，在社交平台上搜尋發現，涉事網友發布的影片已經刪除，帳號也已無法搜尋到。此前，曾有網友發布截圖表示已向雲南網警社交帳號進行舉報，雲南網警回應稱「您所舉報的問題我們已經收到」。

據《澎湃新聞》報道，雲南一名權威人士稱，通過和相關部門初步核實，上述網友所發圖片是盜來的，可能是為博眼球吸粉賺流量，有關部門正在處置。

律師分析，21歲男子收養5歲女童並不合法。根據中國《民法典》規定，收養人應當年滿30周歲，且年齡比被收養人大20周歲。對於無配偶的人收養子女，條件更加嚴格。