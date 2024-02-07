開4萬徵插畫家「月出400張圖」！Cheap挨批慣老闆怒了：低能只會黑

▲網紅cheap公開徵求新的插畫家。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

網紅Cheap近日在臉書發布徵人貼文，提到要找新的插畫家，條件是要能大量作圖，每個工作日要畫15至20張（約每月400張），薪水部分是4萬起跳，不過卻被部分網友質疑作畫行情一張約2000元，要求4萬畫400張根本是「慣老闆」。對此，Cheap也發文反擊，並痛批這些網友「低能只會黑」。

Cheap日前在貼文中表示，他想要找一位新的插畫家，主要訴求是風格可愛、搞笑、簡單，每個工作日能畫15至20張圖，起薪為4萬起，而這份工作不用通勤、可以睡到自然醒，且一年只會看到他一次，讓不少人大呼「根本佛系老闆」，更釣出不少擅長繪畫的網友自薦。

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不過，也有部分網友指出，一般作畫的行情是一張2000元，Cheap只開4萬薪資就要求一個月出400張圖，根本是慣老闆。對此，Cheap今（7日）傍晚在臉書回擊，會說這種話的人8成沒看過他的影片，「低能只會黑，打哈欠」。

Cheap表示，他不斷強調要簡單、快速作畫，就是符合頻道的特質，「我畫一張2000$的圖，然後一天出一張，一個月22張，我頻道是要吃啥？笑死，重點月薪制你跟單張比？腦子壞掉了嗎。」他以過去頻道內的影片舉例，連續的50至60張圖，其實只是同一個人物改來改去，且該人物還是另一個專案改的，只是換了衣服而已。

Cheap提到，自己了解一個工作日畫20張很多，因此極力簡化、省略流程，能沿用的就瘋狂沿用，他過去上萬張圖都已分門別類整理好，一個新專案，最多就3到5個新角色要畫，甚至還有不用畫的，因此他才會說，會越來越輕鬆，且也從來沒要對方改過圖，過去整理的工作是他在做，但他希望未來的繪師能整理。

Cheap指出，雖然這份工作只有4萬多元，但吸引人的地方就是自由，「人家遠端還要早上9點起來開會，我不用，開會時間就是我們說好，過去都是下午一點，且除了開會我不會找你，你來賺錢，我給夠薪水，你滿意我滿意就好，不是來跟我談感情的對吧～然後過去5年，我每年都調薪5%，沒一年例外。」

Cheap最後也透露，他這2天已經收到非常多的應徵訊息，目前也已經看到幾個適合的人選，希望新的繪師可以年後上班，「我不會只找一個～應該會找至少2到3或3到4個」。