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初一盧秀燕發紅包民眾樂翻！「用人唯才」認主動邀請蔡壁如當顧問

▲大年初一盧秀燕發小紅包民眾樂翻，「用人唯才」認主動邀請蔡壁如當顧問。（圖／市府提供）

▲大年初一盧秀燕發小紅包民眾樂翻，許多燕粉排隊等著領紅包，沾喜氣。（圖／市府提供）

記者游瓊華／台中報導

喜迎金龍年，今(10)日是大年初一，台中市長盧秀燕上午前往北屯區松竹寺、西區上公館福德宮、烏日區永興宮發送市長小紅包並與市民合影。盧秀燕表示，很開心大年初一來到十分靈驗的宮廟，她祈求市政昌隆、市民闔府安康，龍年行大運，也祈願國泰民安，國家運作順利。另外，盧秀燕也透露，年前主動邀請蔡壁如進市府，年後就會報到。

▲大年初一盧秀燕發小紅包民眾樂翻，「用人唯才」認主動邀請蔡壁如當顧問。（圖／市府提供）

▲長長人龍排隊，只為初一一早能領到小紅包，期盼龍年順順利利。（圖／市府提供）

今天上午媒體聯訪時，盧秀燕被問到昨天除夕圍爐菜色。盧秀燕表示，昨天的年夜菜是非常傳統的台灣味。有雞、有魚、有台灣豬肉，還有青菜、長年菜以及年糕。

▲大年初一盧秀燕發小紅包民眾樂翻，「用人唯才」認主動邀請蔡壁如當顧問。（圖／市府提供）

▲盧秀燕也回應媒體提問，提到主動邀請民眾黨蔡壁如當顧問。（圖／市府提供）

至於被問到，延攬民眾黨蔡壁如進市府當市府顧問一事，盧秀燕也首度回應「用人唯才」，表示有主動邀請她。希望台中市政府不分黨派，各種人才都有，愛才惜才，因此主動邀請，也提到蔡壁如很有經驗，過去在台北市政府任內就是市府的專職顧問，對於這個角色、職務非常熟悉，也希望新的生力軍的加入，對於建設台中市更有幫助。

民政局表示，市長盧秀燕今天連跑3間宮廟發送小紅包，明日上午8點起將到大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖及潭子得天宮發送喜紅包，歡迎民眾春節期間走訪台中市各宮廟迎新年，同時體驗寺廟特有歷史文化及建築藝術。

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