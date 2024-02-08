蔡壁如將「決裂」柯文哲？　郭正亮斷言結局

▲前立委郭正亮認為，民眾黨主席柯文哲與民眾黨前立委蔡壁如不會決裂。（圖／翻攝自蔡壁如臉書）

圖文／CTWANT

外傳民眾黨前立委蔡壁如可能會到台中市府擔任顧問，蔡壁如日前曖昧表示，「天公疼憨人」。民眾黨主席柯文哲也表示，蔡壁如希望留在台中發展，「我也覺得很好」。對此，前立委郭正亮7日就表示，柯文哲是民眾黨IQ最高的人，蔡壁如是民眾黨EQ最高的人，他們是絕配，不會決裂。

郭正亮7日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，「柯文哲是民眾黨IQ最高的人，要重用蔡壁如，蔡壁如我每次都誇獎，她是民眾黨EQ最高的人，所以她跟柯文哲是絕配」，郭正亮更接著斷言，「他們兩個不會決裂，蔡壁如是和黨內某些女人才會決裂」。

郭正亮也提到，「宜蘭的陳琬惠跟蔡壁如都是要留在地方的，至於林珍羽，柯文哲想叫她去南高屏」，郭正亮也說，「柯文哲現在就是要找2024市議員參選人」。

郭正亮指出，陳琬惠也要物色宜蘭地區，蔡壁如也要物色，搞不好中彰投都是蔡壁如。

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