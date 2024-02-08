盧秀燕認同台糖瘦肉精是個案　喊話王必勝：不用道歉、休假愉快

▲台中市長盧秀燕今日訪察高鐵台中站受訪。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市長盧秀燕今（8）日小年夜前往高鐵台中站視察交通運輸情況，聯訪時被問到，是否覺得中央跟衛福部次長王必勝需要向台中市府道歉？盧秀燕表示，不用不用，現在已經真相大白、水落石出，有還給基層食安人員一個公道，這樣就夠了，王不用道歉。此外，盧秀燕也說，認同這是個案。

有媒體詢問，瘦肉精事件王必勝昨晚在臉書上發布回應，認為台中「悶頭處理」，應先跟中央報告，避免不必要擾動。盧秀燕回說：「次長辛苦了，既然出國了就希望好好休假，祝休假愉快。」

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盧秀燕表示，當然也要替豬農加油，自己是市長，也是家庭主婦、長媳、長嫂的身分，這幾年來都必須要準備年夜飯，餐桌上幾乎都有準備國產豬、本土豬。我非常認同這是一個個案，雖然到現在為什麼發生，大家、中央還在了解，正因為台灣各地方中央，檢驗制度都很落實，所以現在市面上的肉品是好的、安全的，希望大家多多採用。

盧秀燕指出，近日追蹤相關資料，查看有沒有因為瘦肉精事件，造成豬肉供銷受到影響，目前為止全國跟中部價格都還算平穩，銷量也因為年節有增長，民眾、消費者都很聰明，知道這是一個個案。我自己的年夜飯跟往年一樣，也都會有國產豬。

有媒體詢問說「衛福部次長王必勝認為，台中市府『為求慎重』自己悶著頭做了22次，結果豬肉被驗光，要再找出問題已經很難。」盧僅回答，祝王次長度假愉快。